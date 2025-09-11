《三生三世》于朦朧墜樓身亡 工作室證實噩耗

于朦朧曾演出《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》等夯劇。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾演出《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》的中國37歲男星于朦朧，今（11日）驚傳墜樓身亡，消息震撼娛樂圈，許多網友不敢置信、留言哀悼。

早前中國狗仔江小宴爆料，于朦朧11日凌晨在北京友人家中墜樓身亡，一度沒有官方回應。直到稍早，于朦朧工作室發聲明證實噩耗：「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墜樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。」

37歲于朦朧驚傳墜樓身亡，工作室稍早發聲明證實噩耗。（翻攝自微博）

據江小宴透露，于朦朧昨（10日）晚與5、6位好友聚餐，凌晨回到臥室睡覺後將門反鎖，清晨6點友人準備散場時發現都沒見到他，最後在樓下發現遺體，場面令人心碎。

來自新疆烏魯木齊的于朦朧1988年出生，2013年因參加選秀節目《快樂男聲》拿下全國第十名踏入演藝圈。憑藉俊秀外型與「古風美男」氣質，他先後在《太子妃升職記》飾演九王、《三生三世十里桃花》飾演白真、《新白娘子傳奇》詮釋許仙，打開知名度。2020至2023年間一度傳出因拒絕潛規則遭雪藏，2024年復出亮相央視春晚，2025年主演《俠客行不通》《臨江仙》等作品再度回歸觀眾視線，未料今卻驚傳墜樓身亡噩耗，令粉絲與圈內友人不敢置信。

