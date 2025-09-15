江祖平控性侵案 檢警搜龔益霆住處

江祖平指控三立前副總龔美富的兒子龔益霆性侵，檢警今日搜索。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕女星江祖平指控三立前資深副總之子龔益霆涉下藥、性侵及偷拍。士林地檢署上週認為並無管轄權，陳請高檢署核准後，將本案移由台北地檢署偵辦，北檢今日火速指揮警方搜索龔益霆住處等2處，並通知龔益霆到案說明，目前尚在警局製作筆錄中。

今年8月18日，江祖平在社群平台發文，說有一名「大特」女演員私訊求助，表示被電視台體制內某男性施以性暴力、偷拍，「有一位女生因為身體不舒服，希望身邊那位已開喝（指喝酒）的男子拿藥給她，但卻拿成鎮定劑，讓那女生頓時昏迷」；江的PO文還指該男子性侵後還幫被害者整理乾淨，並使用手機全程錄影女子，等被害者清醒後要求刪除手機錄影，但男子卻回說：「刪啊！我有雲端」。

江在第一篇PO文後，又陸續發布數篇文章，9月3日直接公開公開該名男子正面照，僅將眼睛打上馬賽克，還附上他與家人慶生的照片，且照片中男子穿有SET字樣的衣服；之後江陸續公布該男子姓氏並指「他家有高官」，且另有2位電視台女同事遭該男傳訊息騷擾。外界比對後，認出該名男子疑似為三立高層龔美富之子龔益霆。

龔美富先於9月4日發聲表示「我信任他，他是成年人如果有做錯事，他也應該要面對並負責。但我相信，司法最後會還他清白」也指出自己身爲三立主管，會利害迴避，公司已經啟動調查制度，「我一定配合公司制度。」

龔益霆則回應強調自己與江祖平曾有交往關係，並指江祖平的說法「都是片面之詞與不實指控」，同時表示將全力配合司法調查。

江祖平獲知後反擊「不管刑事或民事，我一定要索賠性侵罪，不多1300萬元，直接捐給流浪動物之家！」她怒罵：「因為龔益霆應該吃得到這些狗糧」；等於間接承認自己是被害者。

士林地檢署4日分案調查，並於9日聯繫江祖平，通知她配合後續程序。江上週下午在委任律師陪同下到士檢應訊，案經士檢調查後認無管轄權，陳請高檢署核准後，移由北檢偵辦；北檢上週完成分案，交由婦幼專組檢察官偵辦，今日火速發動搜索。

