《鬼才之道》已婚編劇遭控性騷深夜發聲！直言被斷章取義「行事坦蕩、問心無愧」

〔記者許世穎／台北報導〕曾擔任影集版《返校》、電影《鬼才之道》的已婚編劇蔡坤霖，今（11日）遭一名C小姐指控長期利用名氣與資源，對年輕女性學員進行情感操控與權勢性騷，她更透過律師向高雄市政府社會局提出申訴。高雄市文化局隨後發聲明，強調對性騷擾「零容忍」，並表示已解除與蔡坤霖的合作契約。蔡坤霖則於深夜發表長達3600多字的聲明，直言自己感到「震驚和困惑」，並逐一回應相關指控。

蔡坤霖在聲明中否認有任何權勢性邀約或不當性接觸。他指出，2020年8月在台北的編劇課程上認識C小姐，對方當時主動以「性、疾病、愛情」作為劇本題材，因此雙方討論經常涉及相關議題。他表示，外界所見到的「性愛語句」信件，是他分享17年前的個人經歷，截圖若能完整呈現上下文，就能理解內容並非指涉C小姐本人。

請繼續往下閱讀...

電影《鬼才之道》已婚編劇蔡坤霖，遭爆捲入性騷擾風波。（翻攝自臉書）

對於媒體提到的「性慾調查」與給C小姐母親的信，他解釋分別是因對方創作卡關的建議，以及回應她以母女關係為創作題材的互動。他強調，四年間兩人互動均在公共場合或多人群組內，並持續介紹工作資源與課程，雙方始終維持合作關係。他承認2023年在台北高鐵站曾與C小姐擁抱，但認為只是「風波後的倖存者擁抱」，而非外界所稱的「以道別為由執意擁抱」。

蔡坤霖在聲明中也還原時間軸。他表示，2023年C小姐曾以信件揭露前東家T公司高層疑涉違法行為，他因此選擇離職。2024年則發現自己簽名遭冒用於文化部近五千萬元補助案，經舉報後補助最終遭撤銷。他認為與C小姐的關係惡化，與這些專案爭議不無關聯。

他進一步澄清，2024年2月C小姐曾在看電影後詢問他「是否喜歡她」，他坦承回應肯定，但對方隨即表明不會與他發展愛情關係，兩人之後僅維持創作交流。他強調，相關訊息遭斷章取義，例如「未來20年，你要怎麼迴避我」是針對專案誠信問題的批評，而「投注過不變的愛」則是對創作夥伴的鼓勵，而非私人情感告白。

針對外界質疑，他重申自問「行事坦蕩、問心無愧」，並願意接受社會局行政調查及司法檢驗，屆時將提出完整證據與證人自清。他同時向高雄市文化局與所有合作單位致歉，理解並接受因事件引發的除名與解約處置。最後，他也為事件對合作專案與信任他的朋友造成影響表達歉意。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法