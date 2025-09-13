陳沂也中箭？雪坊再發聲：有爭議的都不合作

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名品牌雪坊鮮果優格因網紅四叉貓的言論，宣布與其停止團購合作，又在凌晨二度發出聲明，強調未來「不會再與涉及高度爭議的人士合作」。留言區也有網友表示，自雪坊與陳沂合作後便拒買，對此業者也回應，「為了避免紛爭與對立，我們不再合作。您拒買的決定，我們也非常尊重，也謝謝您的留言」。

雪坊鮮果優格發布6點聲明，說明立業核心重視「與人為善」，承認公司未能顧及社會觀感、在敏感度與審核把關不足，並強調本身並無特定政治立場，承諾未來不再與涉及高度爭議的人士合作，避免挑起任何紛爭與對立。

貼文曝光後，留言區湧入大批網友留言，「早一點跟黃土條（黃士修）跟陳三斤（陳沂）切割吧！真正有爭議的是這種人」、「陳沂有與人為善嗎？」、「快出個聲明明確寫出停止跟陳小姐合作」。對此，業者也在留言逐一回應，「是，以後只要是會引起大家吵架的的團購我們就不做了」、「我們並沒有模糊回答，都是很明確的表示不再合作，謝謝您」。

