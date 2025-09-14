晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《鬼滅》聲優花澤香菜結束5年婚 夫妻共同發離婚宣言

曾替《進擊的巨人》配音的小野賢章（左）和為《鬼滅之刃》配音的聲優花澤香菜宣布離婚。（本報合成圖，翻攝自X）曾替《進擊的巨人》配音的小野賢章（左）和為《鬼滅之刃》配音的聲優花澤香菜宣布離婚。（本報合成圖，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大咖聲優夫妻檔花澤香菜、小野賢章今（14）日無預警宣布離婚，兩人也共同發表離婚宣言。花澤香菜是《鬼滅之刃》角色甘露寺蜜璃聲優，而她的前夫小野賢張也是非常知名的聲優，曾替《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》配音，兩人都是配音界的大咖人物。

花澤香菜是《鬼滅之刃》角色甘露寺蜜璃聲優。花澤香菜是《鬼滅之刃》角色甘露寺蜜璃聲優。

小野賢章與花澤香菜兩人於2020年結婚，兩人在共同聲明當中表示「因為個人私事佔用大家時間，深感抱歉。經過多次討論，我們夫妻決定在此向各位報告，經過思考我們決定離婚」。兩人坦白說出因生活習慣、作息時間不同，結婚5年來發生許多摩擦，兩人經過討論，決定尊重彼此情緒，和平離婚。

兩人婚姻僅維繫5年，小野賢章和香澤花菜很感謝粉絲們的支持，表示即使兩人離婚「往後我們會比以往更加專注於各自的工作，懇請大家能繼續給予不變的支持與鼓勵」。

小野賢章和香澤花菜發表共同聲明，宣布離婚。（翻攝自X）小野賢章和香澤花菜發表共同聲明，宣布離婚。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中