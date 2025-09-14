《鬼滅》聲優花澤香菜結束5年婚 夫妻共同發離婚宣言

曾替《進擊的巨人》配音的小野賢章（左）和為《鬼滅之刃》配音的聲優花澤香菜宣布離婚。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本大咖聲優夫妻檔花澤香菜、小野賢章今（14）日無預警宣布離婚，兩人也共同發表離婚宣言。花澤香菜是《鬼滅之刃》角色甘露寺蜜璃聲優，而她的前夫小野賢張也是非常知名的聲優，曾替《SPYxFAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》配音，兩人都是配音界的大咖人物。

花澤香菜是《鬼滅之刃》角色甘露寺蜜璃聲優。

小野賢章與花澤香菜兩人於2020年結婚，兩人在共同聲明當中表示「因為個人私事佔用大家時間，深感抱歉。經過多次討論，我們夫妻決定在此向各位報告，經過思考我們決定離婚」。兩人坦白說出因生活習慣、作息時間不同，結婚5年來發生許多摩擦，兩人經過討論，決定尊重彼此情緒，和平離婚。

兩人婚姻僅維繫5年，小野賢章和香澤花菜很感謝粉絲們的支持，表示即使兩人離婚「往後我們會比以往更加專注於各自的工作，懇請大家能繼續給予不變的支持與鼓勵」。

小野賢章和香澤花菜發表共同聲明，宣布離婚。（翻攝自X）

