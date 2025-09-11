晴時多雲

今完成筆錄！江祖平控三立高層兒性侵 檢將傳喚相關人士

江祖平日前於社群發文，表示她看新聞後仍覺得即使龔美富父子倆都離開公司，心中依舊恐懼。（翻攝自IG）江祖平日前於社群發文，表示她看新聞後仍覺得即使龔美富父子倆都離開公司，心中依舊恐懼。（翻攝自IG）

〔記者劉詠韻／台北報導〕女星江祖平近期指控三立前資深副總之子龔益霆，涉嫌下藥、性侵及偷拍。士林地檢署本月4日已分案偵辦，並指派資深婦幼組檢察官承辦。原本傳出江祖平9日將到案說明，但未現身；今下午，她在律師陪同下赴士林地檢署完成筆錄，全程配合調查。檢方表示，將傳喚相關人士，持續釐清案情。

事件最初起因於8月18日，一名女演員向江祖平求助，指控遭三立體制內男性下藥性侵，甚至被拍攝裸體畫面。江祖平隨後在網路社群上連發多篇貼文，揭露更多女性工作人員遭受疑似性騷擾的對話紀錄，甚至因而離職，並附上涉案男性照片；最終該名男性身分，被揭露疑似為三立高層龔美富之子龔益霆。

龔益霆則回應「曾與江祖平交往」。江隨即反擊，自爆她就是性侵受害者，並索賠1300萬，掀起軒然大波。事件曝光後，江祖平表示全權交由律師處理。

士林地檢署4日表示，已分案調查。檢方9日主動與江祖平聯繫，將依辦案進度通知她完成相關程序。

江祖平今下午在委任律師的陪同下現身士檢。檢方表示，由於案情涉及性侵案，為避免被害人受到二度傷害，相關細節、具體進度不便對外透露，後續將傳喚相關人士釐清案情。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

