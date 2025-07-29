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娛樂 日韓

《請回答1988》童星長大了 小珍珠變成這模樣

韓劇《請回答1988》捧紅了朴寶劍、柳俊烈、惠利等人。（翻攝自x）韓劇《請回答1988》捧紅了朴寶劍、柳俊烈、惠利等人。（翻攝自x）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2015年底播出的韓劇《請回答1988》不但捧紅了朴寶劍、柳俊烈、惠利等人，戲裡的小童星「珍珠」金雪更是眾人追捧的可愛寶貝。當年只有4歲的她如今也長成大姑娘，《請回答1988》播畢後，金雪也鮮少接觸演出，昨（28）她更新社群帳號，曝光了現在的模樣。

在《請回答1988》當中飾演珍珠的金雪（左），如今已是少女。（翻攝自IG）在《請回答1988》當中飾演珍珠的金雪（左），如今已是少女。（翻攝自IG）

出生於2011年的金雪現在已經是青少年了，由於家裡希望她能以學業為重，所以並沒有持續參與戲劇演出。從社群公布的照片看來金雪現在是個品學兼優的好學生，今年6月底她還獲得學校頒發的「模範生獎狀」。

金雪媽媽曝光她的近況。（翻攝自IG）金雪媽媽曝光她的近況。（翻攝自IG）

獎狀上指出金雪勤奮誠實，對各項事務也積極參與，表現值得其他學生學習。金雪不只是模範生而已，課業表現更優秀，她在2021年12月就通過韓國教育局的「發明天才」選拔，也完成資優教育課程。

金雪媽媽很驕傲地說：「她（金雪）3月通過考試之後，連續7個月全勤完成了課程，讓人感到驕傲及欣慰」。

金雪是個品學兼優的好學生。（翻攝自IG）金雪是個品學兼優的好學生。（翻攝自IG）

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