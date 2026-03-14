梁朝偉被欽定演出竟遭三國製片反對！ 導演慧眼助威尼斯奪六獎

梁朝偉首度演出歐洲電影《你是不會當樹嗎》榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎等6獎。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕柏林金熊獎得主伊爾蒂蔻恩伊達推出新片《你是不會當樹嗎》，由德國、匈牙利和法國聯合製作。當她編寫劇本時，私心為梁朝偉訂製角色、打算邀他演出，沒想到竟遭所有製片以「他太挑劇本了！」、「他從沒接演歐洲片！」為由反對，沒想到梁朝偉跌破眾人眼鏡答應演出，也助陣該片拿獎。

以超現實風格著稱的導演恩伊達，是當代匈牙利電影的領軍人物，曾是概念藝術家與媒體藝術家的她，以獨特的視覺風格與跨越現實與夢幻邊界的敘事能力聞名。2017年她以電影《夢鹿情謎》勇奪柏林影展金熊獎最佳影片，並獲得奧斯卡最佳國際電影提名，迷離魔幻又滿懷哲思的影像風格令人著迷。

請繼續往下閱讀...

導演伊爾蒂蔻恩伊達拍攝電影《你是不會當樹嗎》私心想找梁朝偉演出。（海鵬提供）

《你是不會當樹嗎》導演恩伊達承襲前作對動物（鹿）的深刻關照，轉向對植物（銀杏樹、天竺葵）的溫柔凝視，持續探索人類與自然物種的本質與交集。劇情以矗立數世紀的銀杏樹為樞紐，見證歷史興衰更迭，更串起三段跨越時空的奇妙緣分。

其中貫穿全片、來自香港的「精神科學家」，恩伊達坦承當初特別為梁朝偉訂製角色：「我看上他那充盈且富有意義的沉默，以及他那驚人的存在感。」有趣的是，當她提出想法，竟遭到三國製片全數反對，都認為「根本不可能！」紛紛勸她換找別人，「他太挑劇本，並且從未接演歐洲電影」。

沒想到最後梁朝偉答應演出，讓恩伊達欣喜若狂，更好笑的是，兩人第一次Zoom視訊會議時，聊的竟不是角色和劇本，而是分享彼此和「樹」溝通的經驗，讓人莞爾。

兩人首度合作《你是不會當樹嗎》便榮獲威尼斯影展國際影評人費比西獎、馬斯楚安尼獎等六項大獎，導演恩伊達也受金馬奇幻影展邀約，將於下月攜新作來台，並為電影在台上映展開宣傳。該片也將於4月17日正式在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法