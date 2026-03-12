自由電子報
娛樂 日韓

WBC日本4連勝卻爆「大谷騷擾」 電視狂播網怒：能不能停一下

大谷翔平於本屆經典賽繼續發揮超強戰力。（達志影像）大谷翔平於本屆經典賽繼續發揮超強戰力。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本隊於2026世界棒球經典賽（WBC）氣勢如虹，在C組賽豪取4連勝，帶著滿滿信心前進美國邁阿密，朝著隊史第三座冠軍邁進。沒想到就在全民為棒球熱血沸騰之際，日本網路意外出現另一派聲音叫做「大谷騷擾」（意指媒體幾乎全天候播報大谷翔平的新聞），讓部分觀眾直呼「真的看到有點疲勞」、「能不能先停一下」。

有網友在社群平台抱怨「最近真的被大谷騷擾」、「電視一打開不是WBC就是大谷」、「大谷新聞太多了吧」，甚至連廣告時間、體育專題、綜藝節目等等，通通都在討論大谷翔平。

大谷翔平自帶明星光環，卻讓日本民眾看到有點膩。（達志影像）大谷翔平自帶明星光環，卻讓日本民眾看到有點膩。（達志影像）

其實這現象早在2024年就曾出現。當時大谷翔平宣布與田中真美子結婚，加上他的前翻譯水原一平的賭博事件曝光，媒體幾乎天天圍繞大谷報導，於是「大谷騷擾」這詞因此誕生。直到本屆WBC的情況又更加明顯。由於在日本，比賽由Netflix獨家直播，電視台無法直接播比賽，只能透過新聞節目大量分析、回顧畫面來填補內容。

日媒報導，有觀眾直接向電視台反映：「與其一直播WBC，不如多報導一些伊朗、美國的國際新聞。」因此，在棒球熱潮與國際局勢之間，媒體如何取得平衡，開始成為新的討論焦點。當然也有球迷打趣笑說：「如果（天天看大谷翔平）也算騷擾，那大概是全日本最幸福的『騷擾』了。」

