還記得《天生一對》的媽媽嗎？丹尼斯奎德哽咽憶銀幕太太「真的很想念」

丹尼斯奎德（左）和娜塔莎理查森在《天生一對》配對。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕丹尼斯奎德近期在播客節目《Out of Order》中現身，在他主演的1998年經典家庭喜劇《天生一對》的一個片段時一度哽咽。該片由南希梅爾斯執導，丹尼斯和娜塔莎理查森飾演琳賽蘿涵離異的父母，而娜塔莎（也是連恩尼遜的妻子）已於2009年3月滑雪時跌倒並造成頭部受傷而去世，當時年僅45歲。

「每次看到都讓我心碎，」丹尼斯看著片段時說道。「她真的是一個了不起的人。如果有誰是我還想再合作一次的，那一定是她。」他形容娜塔莎是一個很棒的人，而且是一位合作起來非常出色的演員，「她真的很好。她離開的方式……只是滑雪坡上一個小小的意外」。

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娜塔莎理查森（左起）、琳賽蘿涵（分飾雙胞胎）、丹尼斯奎德在《天生一對》飾演一家人。（翻攝自IMDB）

他語帶哽咽繼續說：「我真的很想念她。」丹尼斯也提到，《天生一對》的觀眾橫跨多個世代，而且還在不斷增加的新一代，可能當時大概8歲的小孩，過幾年後藉由影音產品再度重溫了很多次，現在又和自己的孩子一起看，「結果它可能成了我所有作品裡被觀看次數最多的一部電影。」

2020年《天生一對》演員也曾重聚，丹尼斯和片中分飾雙胞胎女兒的琳賽也分享了對娜塔莎的溫馨回憶。琳賽說：「娜塔莎有一種優雅與風度，而且她對我非常像母親一樣。」丹尼斯當時補充說：「她就是那種非常慷慨、非常樂於在現場的人，並且把那種能夠做我們這份工作的喜悅傳遞出來，讓一切都變得更加美好。」

《天生一對》可以在串流平台Disney+上觀賞。

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