自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宋少卿女兒是「韓籍啦啦隊女神」男星覬覦遭電蚊拍狂擋

〔記者陽昕翰／台北報導〕古曜威推出全新單曲《笨蛋》，MV邀來擁有「初戀女神」封號的韓籍啦啦隊成員金娜妍擔綱女主角，更邀請資深藝人宋少卿跨刀演出，卡司讓網友驚呼連連。

古曜威拍攝新歌MV，金娜妍、宋少卿跨刀演出。（單純夢想文創事業提供）古曜威拍攝新歌MV，金娜妍、宋少卿跨刀演出。（單純夢想文創事業提供）

在《笨蛋》MV中，宋少卿飾演金娜妍的父親。劇情安排古曜威一進門便被帶著髮捲的金娜妍吸引，兩人目光交會之際，宋少卿隨即揮舞電蚊拍現身，幽默阻止兩人的眼神交流，為MV增添不少喜劇效果。

古曜威透露，選角背後有著深厚的師生情誼，「宋少卿老師是我的戲劇老師，這次的MV女主角爸爸人選，第一時間想到就是非宋少卿老師莫屬，因此也很感謝宋老師，在忙碌的工作中，還特地從中部開車北上跨刀演出，跟老師的互動非常自然，配合上也挺有默契。」

古曜威推出新歌。（單純夢想文創事業提供）古曜威推出新歌。（單純夢想文創事業提供）

金娜妍這次合作感到既驚訝又榮幸，她透露：「第一時間聽到能演出古曜威MV時，是有點嚇到，但也很感動，所以在拍攝前，自己時常對著鏡子磨練演技，當天拍攝時，古古跟宋老師都很照顧我，很謝謝大家。」不忘呼籲粉絲：「一定要把《笨蛋》歌曲聽起來，MV看起來！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中