宋少卿女兒是「韓籍啦啦隊女神」男星覬覦遭電蚊拍狂擋

〔記者陽昕翰／台北報導〕古曜威推出全新單曲《笨蛋》，MV邀來擁有「初戀女神」封號的韓籍啦啦隊成員金娜妍擔綱女主角，更邀請資深藝人宋少卿跨刀演出，卡司讓網友驚呼連連。

古曜威拍攝新歌MV，金娜妍、宋少卿跨刀演出。（單純夢想文創事業提供）

在《笨蛋》MV中，宋少卿飾演金娜妍的父親。劇情安排古曜威一進門便被帶著髮捲的金娜妍吸引，兩人目光交會之際，宋少卿隨即揮舞電蚊拍現身，幽默阻止兩人的眼神交流，為MV增添不少喜劇效果。

古曜威透露，選角背後有著深厚的師生情誼，「宋少卿老師是我的戲劇老師，這次的MV女主角爸爸人選，第一時間想到就是非宋少卿老師莫屬，因此也很感謝宋老師，在忙碌的工作中，還特地從中部開車北上跨刀演出，跟老師的互動非常自然，配合上也挺有默契。」

古曜威推出新歌。（單純夢想文創事業提供）

金娜妍這次合作感到既驚訝又榮幸，她透露：「第一時間聽到能演出古曜威MV時，是有點嚇到，但也很感動，所以在拍攝前，自己時常對著鏡子磨練演技，當天拍攝時，古古跟宋老師都很照顧我，很謝謝大家。」不忘呼籲粉絲：「一定要把《笨蛋》歌曲聽起來，MV看起來！」

