威力彩保證2億！ 財神點名4星座中獎秒退休

威力彩頭獎金額保證2億元，許多人都希望自己是中獎的幸運兒。（資料照，記者方韋傑攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕威力彩保證2億元，許多人都希望自己是頭彩幸運兒，能夠一夜致富。接下來有4星座將受到財神爺眷顧，有正、偏財降臨，財富滾滾而來。事業同樣開掛起飛，有機會快速累積財富。

金牛座

金牛座在3到4月間財運穩健，憑著腳踏實地，在工作上有明顯提升，收入也會跟著變得亮眼。3到4月，金牛座的生活安穩順心，財富跟工作緊緊綑綁，工作順利了，財富也有所累積，偏財運則是不期而至。

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雙子座

腦袋靈活、思維敏捷的雙子座，擅長與人溝通。3到4月將遇上貴人，得到貴人的幫助，雙子座在事業方面迅速起飛，加上聰明伶俐，可以充分發揮自己的優勢，好好把握機會，讓自己生活更加美滿。

天秤座

3到4月天秤座可能會在職場上遇到貴人，貴人將為他們指引方向，提供資源，事業有望更上層樓。除了工作上可能收穫滿滿之外，天秤座的偏財運也明顯變旺，無論抽獎、小型投資、副業都有可能小賺一筆。

雙魚座

雙魚座在3到4月財運看俏之外，也會遇到貴人眷顧。更重要的是，雙魚座本身就善於理財，能讓資金獲得有效增值，財務狀況也隨著投資成功，有可觀進帳。雙魚座可以試試手氣買彩券、刮刮樂，有機會得到意外的小驚喜。

《民俗說法，僅供參考，切勿過於迷信》

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