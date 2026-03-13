自由電子報
《陽光女子合唱團》破7億 「台版Jennie」孫淑媚露面美成這樣

孫淑媚挑戰Jennie的夯曲。（寬寬整合行銷提供）孫淑媚挑戰Jennie的夯曲。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕金曲歌后孫淑媚演出的電影《陽光女子合唱團》全台票房突破7億，奪下國片影史票房冠軍超級風光。今晚她擔任高雄櫻花季的首日嘉賓，首唱電影延伸的新歌《Catch Me》，有「台版Jennie」稱號的她更帶來超夯單曲《Like Jennie》，超俐落的舞步火速嗨翻全場。她在台上說：「看一次少一次，因為我沒信心，今晚特別帶來這段表演。」

孫淑媚首次參加高雄櫻花季。（寬寬整合行銷提供）孫淑媚首次參加高雄櫻花季。（寬寬整合行銷提供）

孫淑媚首度站上高雄櫻花季舞台，挑戰人生第一次在音樂祭演唱饒舌。《Catch Me》今天凌晨才正式上線，等於是現場首唱，她坦言練習時間不多，上台前其實相當緊張，還幽默表示：「Rapper不好當，yo。」這首歌正是電影中人氣Rap段落《姐改Je Gai》的延伸版本，並選在櫻花季舞台首度公開演出。

孫淑媚率領在地舞團演出。（寬寬整合行銷提供）孫淑媚率領在地舞團演出。（寬寬整合行銷提供）

孫淑媚分享，電影上映後許多影迷敲碗想聽完整版，因此團隊決定使命必達，在極短時間內完成這項「高難度任務」。從確定合作音樂人到完成製作僅花約兩週時間，她笑說：「我們這團隊真的超強！」這首歌由Gummy B與Sōryo聯手製作，將原本只在電影裡短短一段的能量延伸成完整作品，也是她首次以華語、英文與台語三種語言完成的歌曲，希望在人生跌倒時，這首歌能成為接住大家的一股力量。

孫淑媚的演出嗨爆全場。（讀者提供）孫淑媚的演出嗨爆全場。（讀者提供）

孫淑媚之前被網友稱讚美貌激似韓國女神Jennie，她在壓軸力邀6位舞者助陣，邀請來自高雄在地實力舞團Monstiez的年輕舞者同台，並準備了大家敲碗已久的《Like Jennie》，令全場觀眾驚艷不已。演出結束後她笑著直呼「很喘」，自嘲自己是「很喘的高雄Jennie」，逗得全場笑聲與掌聲不斷。

