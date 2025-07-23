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成團3年離開台灣！男團飛清邁「手被大象含進嘴裡」 同搭竹筏親曝：很怕

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone迎接成團三週年，推出寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》，特別飛往清邁大象友好保育園區拍攝，見到大象出現在眼前，全員開心大呼：「太不真實了、太夢幻、太震撼了！」並安排他們在河流上搭乘竹筏和大象一起渡河，彷彿電影《少年pi的奇幻漂流》場面，他們說：「大象在泰國是很神聖的動物，我們都是在專業工作人員陪伴和確認安全無虞的情況下進行拍攝，我們一起完成了很棒的照片和影片，大象帶領我們一起到了『沒去過的地方』，完成了全新的體驗。」

Ozone推出寫真書。（索尼提供）Ozone推出寫真書。（索尼提供）

一踏入清邁，6人都直呼：「真的是很適合放鬆、度假的地方。」他們將這次的行程視為和成員們一起的旅程，祖安說：「能跟團員們一起去到從沒去過的清邁，一起留下美好的回憶，對我來說真的是非常難忘的一段旅程。」佳辰也說：「前往清邁拍攝時我就告訴自己，如果我們真的放鬆、享受這趟旅行，大家一定能感受到，更能展現我們比較私底下的一面，就像邀請O.A.O.們跟我們一起到從沒去過的地方，跟我們一起經歷這趟冒險。」

Ozone首次和天王天后御用時尚攝影師Mr. Triangle合作，拍攝了8個場景、近萬張照片、從早上的大晴天到下午突發太陽雨，雖然團員們每天都要凌晨兩點開始梳化準備，但也同時捕捉到他們的睡臉等各種沒見過的表情。

第一次真的見到大象走在他們身邊，Ozone都深感震撼，他們抽空體驗餵大象吃甘蔗和香蕉，拉近彼此距離，文廷直說：「大象不管是用鼻子捲走，還是嘴巴乖乖打開吃，都讓人感覺很療癒。」煥鈞笑說：「餵食大象吃東西的時候，我的手基本都是直接被他一起含進嘴裡，有和大象變親近的感覺！」

Ozone推出寫真書。（索尼提供）Ozone推出寫真書。（索尼提供）

這次他們被安排搭乘充滿當地風情的竹筏，和大象一起渡河拍攝，這個難得新奇的場面，6人既興奮又帶著不安，子翔表示有點害怕，「因為竹筏上完全沒有可以扶的地方，大象不小心碰到竹筏，晃動蠻大的，很怕一不小心我們6個就落水了。」佳辰還天真說：「我覺得要是我落水了，大象會來救我吧！」哲言則笑說：「我總覺得大象的眼神一直在嘲笑我們：為什麼這六個人這麼緊張，不過就是渡個河嗎？哈哈！」《沒去過的地方NEVER BEEN》7月23日中午12：00開始預購。

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