娛樂 最新消息

于朦朧死因「不簡單」 疑似中國網友翻牆流出時間軸

中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但網友爆料是遭陷害。（翻攝自微博）中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但網友爆料是遭陷害。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男演員于朦朧於9月11日不幸墜樓身亡，官方說法為「飲酒意外」，但外界對當晚聚會細節爭議不斷，陰謀論四起。網路出現自稱中國網友因不忍于朦朧死得冤枉，特地整理好完整時間軸，呼籲外界重視此事，尤其是「非處於中國」的人士。自稱于朦朧粉絲的網友表示，因為此事在中國網路一發出即遭刪除，因此也只能請大家盡快轉發，希望獲得海外人士關注。從網友整理的時間軸及發布的影片看來，疑似于朦朧的人掛在牆外，口中還不斷喊著自己快要沒有力氣，讓人不免懷疑「潛規則」似乎的確存在。

網友發文中除了提供死亡時間軸之外，也涉及囚禁、施暴、高層角力，內容令人不寒而慄。網友指出于朦朧自25歲出道起即疑似受到威脅，更因拒絕接受潛規則慘遭冷凍。之後于朦朧以自己名義成立公司，意外掌握關鍵證據，存於紅色隨身碟當中。之後于朦朧便遭要求簽下對自己不利的合約，甚至有人在今年8月一度發現于朦朧額角出現瘀青。

疑似身為于朦朧粉絲的中國網友整理出死亡時間軸。（翻攝自Threads）疑似身為于朦朧粉絲的中國網友整理出死亡時間軸。（翻攝自Threads）

疑似身為于朦朧粉絲的中國網友整理出死亡時間軸。（翻攝自Threads）疑似身為于朦朧粉絲的中國網友整理出死亡時間軸。（翻攝自Threads）

網友表示8月29日左右，于朦朧最後一次公開現身，之後便被限制行動，傳出遭囚禁在「陽光上東小區」，並且長達半個月遭受暴力逼問「U盤（隨身碟）下落」，更在9月8日至9日間傳出被帶往另一處別墅，期間遭灌酒、毆打與羞辱。

流出的片段顯示，于朦朧在清醒之際曾大喊「你們玩死我我也絕不屈服」、「我快沒勁了」等求救聲，網友更表示有人目擊他被倒掛於窗外，故留下痕跡。隨後于朦朧疑似被推下樓，又被拖回屋內，頭部重創、意識不清，有一說表示于朦朧可能因將隨身碟吞入腹中，慘遭利器刺傷腹部。最駭人的是，外傳在第三現場，他被換上另一套衣服，現場人員試圖「偽造成自殺」，最後才被丟下樓。

網路流傳于朦朧墜樓時畫面。（翻攝自Threads）網路流傳于朦朧墜樓時畫面。（翻攝自Threads）

網路流傳于朦朧墜樓時畫面。（翻攝自Threads）網路流傳于朦朧墜樓時畫面。（翻攝自Threads）

據外流內容指出，一切在凌晨3點前完成。10日凌晨網路上已有狗仔爆料「于朦朧墜樓」，但當時許多粉絲堅持「等工作室澄清」。直到11日清晨5點多，才有人發現遺體，隨後官方於6點多對外發布黑白訃告。

這些說法至今未獲官方證實，由於中國境內相關內容不斷被刪除，粉絲只能翻牆散播，如今只能等待于朦朧工作室有何說法。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

