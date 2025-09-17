晴時多雲

娛樂 最新消息

潤娥不敵滿桌佳餚 《暴君的廚師》K-Food成最大贏家

潤娥為《暴君的廚師》親自拜師學廚藝。（翻攝自X）潤娥為《暴君的廚師》親自拜師學廚藝。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕tvN韓劇《暴君的廚師》以眾多華麗料理場面，擄獲全球觀眾的眼球和味蕾，向世界展現K-Food（韓式料理）的國際地位，還有外媒打趣表示，這部戲主角不是潤娥，而是各式各樣的美味料理。

《暴君的廚師》以傳統食材與宮廷料理為基礎，結合現代烹飪手法，播出8集以來，包括舒肥牛排、義大利麵、炸豬排、北京烤鴨卷等多樣化料理，甚至在料理義大利麵、燉牛排骨用的設備等，都讓人眼睛為之一亮，被評價細節充滿巧思。

美國《Forbes》表示：「這部劇真正的主角是擺盤精緻的料理。」《紐約時報》則評論：「雖然融合多種元素，但核心是一部透過料理傳達愛意的浪漫喜劇。」

潤娥在《暴君的廚師》端出一道道美味料理，讓人食指大動。（翻攝自X）潤娥在《暴君的廚師》端出一道道美味料理，讓人食指大動。（翻攝自X）

特別的是，主角潤娥拍攝前3個月便開始跟隨顧問主廚學習料理，甚至花時間上課進修，大部分料理場景都由她親自完成，不用替身。

導演張太侑表示「希望料理過程本身就像一段故事」，解釋潤娥在戲裡製作的牛排、炸豬排等，雖然是現代料理，不過運用味噌、人參等韓國食材。希望讓全球觀眾看到如何用熟稔的烹飪方式，結合韓國食材，完成一道道精彩料理。」

