娛樂 最新消息

921關鬼門逢「地藏王菩薩生日」！12生肖「布局馬年」必做…

風水老師高宏寓提醒，鬼門關這天也是地藏王菩薩的誕辰，可準備鮮花素果祭拜。（高宏寓老師提供）風水老師高宏寓提醒，鬼門關這天也是地藏王菩薩的誕辰，可準備鮮花素果祭拜。（高宏寓老師提供）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週日（9/21）農曆7月30日晚上11時「鬼門」將關，也是「好兄弟收假」的日子，一般民眾除了擔心觸碰禁忌，更希望當天能虔敬送走好兄弟、並化厄迎福？風水老師高宏寓表示，倘若世局火金相剋僵持不下，若無水（溝通與協調）可平衡，易有不必要的衝擊與爆點，高宏寓進一步解釋，從命理學角度來看，「巳」為太歲之位，對刑、沖、破、剋、害生肖來說，隨著流年流月、節氣變化，也將是馬年前的轉捩點。

➤鼠、龍、馬、狗：誠心祭拜地藏王菩薩！

．運勢分析：內憂外患，雜事多，易遇無謂口舌、官非、意外跌撞傷、車關等…，須慎防背信之約，切莫聽信偏方，慎防陽奉陰違之人。

．迎吉必做：鬼門關這天亦是「幽冥教主」地藏王菩薩的誕辰，可準備鮮花素果，懷虔誠心恭敬心，前往廟宇向地藏王菩薩表達懺悔、開恩智慧，祈佑轉禍為福，貴人不斷。

➤牛、兔、羊、雞：正午曬太陽10分鐘！

．運勢分析：宜順應時勢、穩中求健，掌握時機，乘勝追擊；情面上易有藕斷絲連的牽絆，彼此理念難免不同，宜換位思考，切莫感情用事，只重情緒價值。

．迎吉必做：鬼門關後可使用「艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草、聖木」淨化磁場，正午時間，亦可曬太陽10分鐘，都有改運效果。

➤虎、蛇、猴、豬：存善念、說好話、做好事！

．運勢分析：太歲年（刑、沖、破、剋、害生肖）慎防禍不單行、錯綜複雜、暗潮洶湧的局面；正逢時運低迷，諸事不順、敏感體質的人，近日不宜遠離塵囂前往聚陰之地，如「夜間登山、野營、河畔邊、池塘邊、放佛樂」。

．迎吉必做：虛假真實交錯的變局，是屬過渡期，宜開闊心胸允許一切的發生，多為自己累積福田，化解冤親債主，幫助弱勢族群並心存善念、口說好話、廣結善緣。

虔敬送走好兄弟，也能化厄迎福。（高宏寓老師提供）虔敬送走好兄弟，也能化厄迎福。（高宏寓老師提供）

【專家背景．高宏寓】

．專長：陽宅風水、八字、紫微、易經占卜、生肖、宗教民俗、手面相、姓名學、祖先諮詢
．媒體：《命運好好玩》命理專家、《小明星大跟班》命理專家

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡
．豊寓島嶼風水顧問工作室：看這裡
．高宏寓老師IG：看這裡
．高宏寓老師FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

