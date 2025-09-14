陽帆26歲愛女驚爆離開台灣！不藏了原因曝光：充實自己

〔記者陽昕翰／台北報導〕「ANGIE」安吉昨天出席「愛心相鍊，守護無限」2025嘉年華，與FEniX、AP潘宇謙、GENBLUE幻藍小熊、瑋瑋黃挺瑋、F.F.O等歌手攜手開唱。

安吉。（POP Radio提供）

陽帆愛女安吉詮釋了叛逆系舞曲《The way U hate It》，私底下的她和家人關係親密，工作以外常常在社群分享與家人間的互動，「我們家中本來就非常有綜藝感」。

安吉笑稱很喜歡玩辦家家酒或是捉弄家人，而家人都願意配合自己，讓她累積了許多可愛的回憶。10月即將過26歲生日的她，希望繼續到國外充實自己，雖然還沒確定要去歐洲或是美國，「我希望可以好好的放鬆頭腦！」

幻藍小熊。（PoP Radio提供）

「GENBLUE」幻藍小熊6缺1，韓籍成員AYEON因故缺席，但她們仍將《貓咪祝福舞》現場重現。

幻藍小熊9月將發行全新韓文專輯，還要衝出亞洲、將音樂帶到美國，正處在事業成長期的女孩們，最常透過視訊與隨身攜帶親友照片撐過想家的心情，隊長XXIN談到父母最常叮嚀「不要硬撐」，毓則靠著父母傳授的經驗值，讓她學習面對難關反而要輕鬆以對。

