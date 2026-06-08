鄭琇月辭世400萬玉鐲找到了！歌手女兒錯愕發聲：在媽媽身上找到

鄭琇月辭世後失蹤多日的玉鐲失而復得，何以奇透露警方最終在母親身上找到手鐲，讓家屬相當錯愕。（組合照，翻攝自YouTube、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕69歲資深台語歌手鄭琇月上月底辭世後，家屬發現她生前配戴多年的400萬玉鐲離奇消失，女兒何以奇更為此發文求助並報警處理。事件今（8日）出現重大轉折，警方前往新北市殯儀館勘驗後，竟在鄭琇月身上找到失蹤多日的玉鐲，讓何以奇直呼「到現在還是很懵！」

何以奇稍早對外發聲，表示消失的手鐲已經找到了，而最令人意外的是，警方是在母親身上發現，她透露母親離世後送往冰櫃前，家屬曾確認身上沒有貴重物品。然而，父親發現手鐲不見後，何以奇也曾與叔叔及熟識的葬儀社人員再次前往冰櫃查看。當時由館方人員及葬儀社人員協助檢查，何以奇與叔叔則全程在旁確認，前後共4雙眼睛、2雙手檢查後，結論都是沒有看到手鐲，因此才認定手鐲確實遺失。

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何以奇表示，家人起初並未報警，只希望手鐲能夠回來，不打算追究其他事情，因此先透過詢問與尋找方式等待結果，然而將近1週過去始終沒有進展，她才決定發文求助。沒想到就在消息曝光後，警方今日竟在母親鄭琇月身上找到玉鐲，讓何以奇坦言「彷彿看完了一場魔術表演一樣」。

對於中間究竟發生什麼事，何以奇表示家人至今沒有答案，也不打算做任何揣測，只知道媽媽的手鐲回來了，這對家人而言才是最重要的事。警方則表示，將持續釐清相關流程，不排除是在大體處理過程中曾取下手鐲，進而造成家屬誤會，全案仍待進一步調查。

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