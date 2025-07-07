為了還學貸...社畜女孩下海拍AV！

下海前的佐藤白花是一位普通的上班族。（翻攝自劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商SOD近期推出一位新人，照片中她戴著眼鏡穿著套裝，讓人覺得她只是一般的上班族吧？那可大錯特錯，脫下衣服的她可是擁有宛如色情漫畫的性感身材，而且她的設定也讓許多老司機興奮不已！

「佐藤白花」樸素的打扮下有著姣好的身材。（翻攝自Play NO.1）

AV新人「佐藤白花」24歲，是一位在食品公司上班的「社畜」，每天早出晚歸，月薪卻只有20万円（約台幣四萬），雪上加霜的是，今年她必須開始償還高達450万円（台幣90萬元）的助學貸款；以佐藤白花現在的月薪以及存款顯然是完全不夠還，於是她狠下心，決定下海成為一名AV女優！

佐藤白花戴著眼鏡，畫著淡妝。（翻攝自劇照）

台灣AV達人「一劍浣春秋」透露，佐藤白花脫下套裝的身材，可是讓人驚豔讚嘆的程度，160公分的她，卻擁有F級的兇猛上圍加上纖細的腰肢，宛如色情漫畫中才會出現的人物！如此完美的身材搭配上戴著眼鏡、妝容樸素的清秀臉蛋，形成一種強大的反差，讓達人直呼「好興奮好興奮好興奮！」

佐藤白花的強烈反差讓達人也直呼好興奮。（翻攝自劇照）

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