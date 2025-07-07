晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為了還學貸...社畜女孩下海拍AV！

下海前的佐藤白花是一位普通的上班族。（翻攝自劇照）下海前的佐藤白花是一位普通的上班族。（翻攝自劇照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商SOD近期推出一位新人，照片中她戴著眼鏡穿著套裝，讓人覺得她只是一般的上班族吧？那可大錯特錯，脫下衣服的她可是擁有宛如色情漫畫的性感身材，而且她的設定也讓許多老司機興奮不已！

「佐藤白花」樸素的打扮下有著姣好的身材。（翻攝自Play NO.1）「佐藤白花」樸素的打扮下有著姣好的身材。（翻攝自Play NO.1）

AV新人「佐藤白花」24歲，是一位在食品公司上班的「社畜」，每天早出晚歸，月薪卻只有20万円（約台幣四萬），雪上加霜的是，今年她必須開始償還高達450万円（台幣90萬元）的助學貸款；以佐藤白花現在的月薪以及存款顯然是完全不夠還，於是她狠下心，決定下海成為一名AV女優！

佐藤白花戴著眼鏡，畫著淡妝。（翻攝自劇照）佐藤白花戴著眼鏡，畫著淡妝。（翻攝自劇照）

台灣AV達人「一劍浣春秋」透露，佐藤白花脫下套裝的身材，可是讓人驚豔讚嘆的程度，160公分的她，卻擁有F級的兇猛上圍加上纖細的腰肢，宛如色情漫畫中才會出現的人物！如此完美的身材搭配上戴著眼鏡、妝容樸素的清秀臉蛋，形成一種強大的反差，讓達人直呼「好興奮好興奮好興奮！」

佐藤白花的強烈反差讓達人也直呼好興奮。（翻攝自劇照）佐藤白花的強烈反差讓達人也直呼好興奮。（翻攝自劇照）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中