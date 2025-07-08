「I罩杯」女優再加入最強片商S1！曾是補教名師還是童星

日本寫真女星紫堂留衣曾是童星出道。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星紫堂留衣（紫堂るい）擁有亮眼外貌，以及I級傲人身材，深受粉絲喜愛。她8歲起就擔任童星，卻曾經為了學業退出演藝圈，轉行為補教老師，又轉為寫真女星；紫堂留衣日前才在藝能人片商Muteki以AV女優身分出道，現在又正式成為業界最強片商S1的專屬女優！

紫堂留衣先在藝能人片商Muteki出道。（翻攝自Play NO.1）

AV達人「一劍浣春秋」表示，紫堂留衣雖然號稱I罩杯，但實際看上去沒那麼誇張，不過整體外型亮眼、演出水準也相當好。更重要的是，「只要加上一張很棒的封面，不管有沒有看過Muteki的作品應該都會想要看看她在S1再出道的這支作品」。

紫堂留衣成為S1的專屬女優。（翻攝自Play NO.1）

紫堂留衣擁有I罩杯的好身材。（翻攝自Play NO.1）

而且，S1這次對她可是規格全開，不僅封面、劇照、宣傳影片都精心打造，更特別的是，通通「不露點」。可能有人會疑惑，明明在Muteki時都解禁了，怎麼到了S1卻這麼保守？ 達人解答，原因在於對S1來說，紫堂留衣「專屬決定」的意義就等同再出道；在S1的角度看，Muteki是另一個次元、地位高高在上的片商。如今她從「天上」降臨到S1，對片商來說簡直是天使下凡，該有的排場和禮數都不能少啊！

紫堂留衣的宣傳照拍得相當保守。（翻攝自劇照）

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