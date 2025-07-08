晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「I罩杯」女優再加入最強片商S1！曾是補教名師還是童星

日本寫真女星紫堂留衣曾是童星出道。（翻攝自X）日本寫真女星紫堂留衣曾是童星出道。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本寫真女星紫堂留衣（紫堂るい）擁有亮眼外貌，以及I級傲人身材，深受粉絲喜愛。她8歲起就擔任童星，卻曾經為了學業退出演藝圈，轉行為補教老師，又轉為寫真女星；紫堂留衣日前才在藝能人片商Muteki以AV女優身分出道，現在又正式成為業界最強片商S1的專屬女優！

紫堂留衣先在藝能人片商Muteki出道。（翻攝自Play NO.1）紫堂留衣先在藝能人片商Muteki出道。（翻攝自Play NO.1）

AV達人「一劍浣春秋」表示，紫堂留衣雖然號稱I罩杯，但實際看上去沒那麼誇張，不過整體外型亮眼、演出水準也相當好。更重要的是，「只要加上一張很棒的封面，不管有沒有看過Muteki的作品應該都會想要看看她在S1再出道的這支作品」。

紫堂留衣成為S1的專屬女優。（翻攝自Play NO.1）紫堂留衣成為S1的專屬女優。（翻攝自Play NO.1）

紫堂留衣擁有I罩杯的好身材。（翻攝自Play NO.1）紫堂留衣擁有I罩杯的好身材。（翻攝自Play NO.1）

而且，S1這次對她可是規格全開，不僅封面、劇照、宣傳影片都精心打造，更特別的是，通通「不露點」。可能有人會疑惑，明明在Muteki時都解禁了，怎麼到了S1卻這麼保守？ 達人解答，原因在於對S1來說，紫堂留衣「專屬決定」的意義就等同再出道；在S1的角度看，Muteki是另一個次元、地位高高在上的片商。如今她從「天上」降臨到S1，對片商來說簡直是天使下凡，該有的排場和禮數都不能少啊！

紫堂留衣的宣傳照拍得相當保守。（翻攝自劇照）紫堂留衣的宣傳照拍得相當保守。（翻攝自劇照）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中