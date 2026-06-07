從《新兵日記》爆紅到八點檔一哥 傅子純傳奇人生落幕

傅子純演出《新兵日記》時，在宜蘭進行500障礙外景。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔男星傅子純因演出民視《新兵日記》「楊海生」一角爆紅，陽光正直形象深植觀眾心中。2025年底完成八點檔《好運來》拍攝後，暫時沒有新作品曝光，未料7日卻驚傳離世消息，享年46歲，震驚演藝圈，也讓無數觀眾難以接受。

傅子純是元旦寶寶，演藝之路則始於求學時期。就讀大學期間，在父親鼓勵下報名演員訓練班，憑藉出色外型受到電視台注意，獲得參與八點檔演出的機會，正式踏入演藝圈。

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不過初入行時，傅子純因演戲經驗不足，經常在片場挨罵，也曾一度懷疑自己是否適合當演員。直到演出《新兵日記》飾演楊海生後，知名度與演技同步大幅提升，逐漸站穩本土劇一線男星地位，成為觀眾熟悉的面孔。

傅子純演出民視八點檔《愛的榮耀》時，為戲宣傳。（資料照，記者陳奕全攝）

出道多年來，傅子純累積無數代表作品，包括《意難忘》、《愛》、《濟公》、《娘家》、《新兵日記》、《風水世家》、《市井豪門》、《愛的榮耀》及《好運來》等熱門戲劇。他塑造的角色多半正氣凜然、重情重義，也因此建立起陽光、誠懇的螢幕形象。

除了演藝事業外，傅子純的感情生活同樣令人稱羨。他與交往7年的女友於2018年完成結婚登記，夫妻感情始終甜蜜穩定，經常在社群平台分享生活點滴。

令人鼻酸的是，傅子純社群平台留下的最後一篇貼文，仍是與愛妻甜蜜互動的照片。他當時幽默寫下要「安太座」，字裡行間充滿幸福氛圍，沒想到竟成為粉絲追憶他的最後身影。

吳婉君（右）在《愛的榮耀》變成女打仔，進火場搶救傅子純。（資料照，民視提供）

如今噩耗傳出，不少粉絲重返他的社群留言悼念，感嘆前幾天還看到他分享生活，沒想到人生卻突然按下停止鍵。

從默默無名的新人到家喻戶曉的八點檔男星，傅子純一路走來用作品陪伴無數觀眾成長。如今人生定格在46歲，突如其來的離別，也讓許多人來不及好好說一聲再見。

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