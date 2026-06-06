明天就要表演了！加拿大歌手沒搭上飛機 台北演唱會宣布取消

亞歷山大史都華演唱會發出緊急公告，宣布明晚演出取消。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕加拿大新生代創作歌手亞歷山大史都華（Alexander Stewar）原本將在明天（7日）在新莊Zepp New Taipei舉行演唱會，結果今天（6日）主辦單位無預警宣布取消、延期，原因竟是沒搭上飛機，讓粉絲相當遺憾。

亞歷山大史都華今天在IG上發文向台北歌迷道歉，他表示自己因為意料之外的問題導致出境卡關，無法搭上今晚的飛機來到台灣，只好將明天的演出延期，「我盡自己所能試過了，但他們還是不讓我上飛機。我好崩潰，我的團隊已經努力在重新安排最快的日期，我會處理好的！讓我們盡快在台北見喔！」

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亞歷山大史都華在IG向台灣粉絲道歉。（翻攝自IG）

主辦單位今天也在社群發出公告：「非常遺憾地通知大家，原定於2026年06月07日於Zepp New Taipei舉辦的【Alexander Stewart Live in Taipei 2026】，因藝人出發地機場發生不可抗力之因素，無法登上飛機，導致藝人無法抵達台灣。」

公告指出，經過藝人經紀公司與團隊審慎評估與多方協調，為確保演出能以最完美的規格呈現，主辦只能忍痛宣布，本場演出將延期舉辦，「我們深知許多歌迷早已安排好行程，對於此次因不可抗力因素造成的變動，我們與藝人都感到無比揪心與遺憾，並向所有期待本場演出的朋友們致上最深、最誠摯的歉意。」

主辦強調正在全力與場地方及藝人協調新的演出日期，詳細的改期時間與完整退票票券方案，將盡速公布，請歌迷妥善保管手中票券，「再次感謝所有支持Alexander Stewart的歌迷朋友，也謝謝大家的體諒。我們與藝人團隊也承諾會用最快的速度、最好的狀態，在台北的舞台上與大家再次相見。」

不過前年才爆出，美國嘻哈歌手「TYGA」泰加因未能趕上飛往台北的飛機，而取消演出，結果才剛道歉，下一秒又發文說「我們泰國見」，讓粉絲全都氣炸了，引發熱議。此次又有類似情況發生，難免讓粉絲質疑，到底發生什麼事了？

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