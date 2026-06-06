勇警男友殉職！玉女歌手遭質問「妳怎麼可以這麼開心」當場痛哭

楊季章（左）生前戀人正是當紅「玉女歌手」蘇霈。（組合照，翻攝自臉書、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中華民國81年、西元1992年「麥當勞爆炸案」造成年僅24歲的保一總隊隊員楊季章殉職，事隔34年再被提起。而楊季章生前交往的女友，正是當年有「玉女歌手」封號的「蘇霈」蘇愛倫，近日上節目回憶這段未竟戀情，透露楊季章離世後自己正值發片宣傳期，沒想到某次活動前竟遭同事當面質問「妳怎麼可以這麼開心」，讓她當場情緒潰堤痛哭。

蘇慧倫的親姊、57歲蘇霈在《新聞挖挖哇》透露，當年就讀華岡藝校時透過朋友認識楊季章進而交往，由於當時她即將發片，公司並不鼓勵藝人談戀愛，因此每天安排許多課程與工作，但她仍會抽空和楊季章約會、看電影。未料，1992年麥當勞爆炸案發生後，蘇霈得知消息立刻趕往醫院，在外苦等1個多小時，最終仍等來男友殉職的噩耗，現場所有人都當場崩潰。

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蘇霈表示，楊季章離世後正好碰上專輯宣傳期，她進公司後一直努力壓抑悲傷情緒，希望不要影響工作，沒想到某次校園演唱會前，一名同事突然把她拉進廁所質問「妳怎麼可以這麼開心？」甚至認為她和楊季章的同事有說有笑，似乎沒有受到打擊，這番話讓蘇霈瞬間情緒潰堤，在廁所裡放聲大哭，一度無法上台表演。

所幸其他同事發現異狀後趕緊上前安慰，才讓蘇霈整理情緒完成演出，事隔34年再談起這段往事，楊季章殉職的傷痛依然深埋在蘇霈心中，而那句突如其來的質問，也成為她至今難忘的回憶。

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