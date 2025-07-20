台師大抽血案》沈春華8字怒批 承認大失所望

資深主播沈春華看見台師大女足逼抽血換學分的記者會，感到十分失望。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台師大女足逼抽血換學分消息爆炸性曝光後，計畫主持人陳忠慶、前女足教練周台英昨（19）日舉行記者會並鞠躬道歉。資深主播沈春華發文，以8字怒批：只有道歉，沒有真相。

沈春華發長文痛批這場記者會「只有道歉，沒有真相」，她表示在這一場拖延數日的「台師大不當抽血風暴」記者會當中，沒有解惑，只聽到校長和當事的兩位教授不斷地鞠躬道歉，希望學生原諒。

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台師大19日召開記者會說明女子足球隊抽血事件，校長吳正己（左2）率當事教練周台英（右3）等人鞠躬致歉。（本報資料照，記者方賓照攝）

她更進一步指出：「記者會主持人還以兩位老師之後要趕赴另一場會議為由，限制了現場記者的發問，不斷地催促兩位老師離開…這真是一場令人大失所望的記者會！」

沈春華認為這場記者會舉行根本沒有說出事情的全貌，反而暴露出一樁漏洞百出、傷害學生身心健康的所謂「精準運科實驗計劃」存在許多問題。她提出無數質疑，可惜「疑問很多，答案很少」。

針對台師大女子足球隊事件，台師大19日舉行記者會，說明處理進度。圖為教練周台英。（本報資料照，記者方賓照攝）

沈春華問：台師大對運動員進行抽血到底進行幾年了？為何不必事先取得學生的同意書？為何讓學生有「不配合就不能順利取得學分」的脅迫感？任何「人體實驗」都是不能強迫的，這一點老師會不知道嗎？光是到底有沒有讓非專業資格的人員來為學生抽血？這些只要回答Yes or No的「是非題」都講不清楚，記者會最後兩位當事老師起身要離開會場時，教練周台英才略帶激動地再度拿起麥克風，坦承曾經找學長代為執行抽血。

沈春華質疑時至今日都沒聽到校方和老師是否認知學生的身心健康和權益受到了如何的傷害，並且找出應負起相關責任的人，只有口頭道歉，一點都沒提出校方還能為學生做什麼。她怒批：「說請楚講明白，很難嗎？」更嘆息在記者會之後，感覺社會大眾又集體被扎了一針。

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