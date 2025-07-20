恭喜！林芯儀又奪健美總冠軍 演藝圈第一人職業卡到手

〔記者張釔泠／台北報導〕曾在《星光3》奪下亞軍出道的林芯儀，繼4月份於IFBB獲得區域賽冠軍後，7月19日再度挑戰全球健美界矚目的年度盛會2025 IFBB PRO SHOW國際健美職業賽事，一路闖關晉級榮獲IFBB women's fit model「公開區域賽冠軍」、「公開組C組冠軍」，勇闖四個量級較勁的職業卡總決賽，最終拿下全場總冠軍順利取得職業卡，成為娛樂圈第一位pro，林芯儀難忍激動情緒：「手腳發抖，差點不能呼吸！」

林芯儀IFBB健美勇奪冠軍職業卡。（旺多福多媒體工作室提供）

於高雄登場的「2025 IFBB PRO SHOW」吸引19個國家、超過600位選手競技，而2025年起首度新增設的women's fit model的職業卡，更是目前最高人氣的賽事，林芯儀咬緊牙關面對來自世界各地百位強勁對手，每日狂操近4小時，嚴格飲控，在高壓的鍛鍊下，體脂肪也創下個人新低記錄11%，以最佳狀態與體態備戰，終於如願以償獲得總冠軍榮獲職業卡。

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林芯儀IFBB健美勇奪冠軍職業卡。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀於IFBB的4月區域賽奪冠時，主持人曾邀請林芯儀在舞台演唱《等一個人》，更約定若在7月賽事有機會得獎，期待可再次高歌，在頒發總冠軍職業卡pro的當下，她也大方再度演唱為動畫電影演唱的主題曲《Let it go放開手》，開心表示：「真的很感謝評審，接觸健身這件事，讓我感到非常開心與榮幸。」

林芯儀IFBB健美勇奪冠軍職業卡。（旺多福多媒體工作室提供）

她並於社群感謝：「 真心謝謝大家祝福，訊息湧進蠻多的，感恩有如此多的關心與祝福，我也如願得到這張夢寐以求的IFBB職業卡，人生夢想清單之一checked！」更笑說：「因備賽期間嚴格飲控，有時候會ㄎㄧㄤ掉，也歡迎推薦我高雄美食。」林芯儀從2024年為大型演唱會健身，機緣下接觸健美比賽，到2025年奪得健身界夢寐以求的職業卡選手，坦承自己沒有想到認真開始備賽參與，到得到職業卡，僅僅投入一年多就能完成夢想，接下來會投入音樂完成作品，請粉絲期待。

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