前主播簡立喆被放鴿子 負責同學終於來電承擔疏失

東森新聞台前主播簡立喆畢業於世新大學。（翻攝自簡立喆臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕東森新聞台前主播簡立喆畢業於世新大學，16日發文透露被學弟妹放鴿子，且對方給的理由及後續處理態度令她非常錯愕。世新大學第47屆成報新聞社發聲明，坦言由於嚴重疏失，導致簡立喆用心履行承諾前來演講卻撲空，成報新聞社全體社員謹在此再次正式向她及關心的各界人士，表達最深切歉意。

簡立喆19日在臉書發文透露前晚終於接到了「世新媒體先鋒營」負責同學來電，表示對方語氣非常誠懇，也勇敢為錯誤承擔責任，並坦白說：「自己真的忘記了。」

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原來半年前他發出邀請函時，只有簡立喆立刻答應出席，其餘不是婉拒就是未回應，「活動後來在3月改期時，他竟完全忘了我們之間的約定，直接重新邀請了其他老師。」

溝通中，簡立喆告訴這位同學：「既然我是唯一一開始就答應支持的老師，那是不是更應該珍惜這份承諾，並落實記錄？就像我邀請受訪者一樣，肯答應的人總是少數，我和團隊一定會做好後續聯繫，確保這個重要的訪問能順利進行。」

學生聽完簡立喆後連聲致歉，也很勇敢地說：「這是我一個人的疏失。」簡立喆回應：「願意一肩扛起、獨自承擔錯誤，是很大的勇氣，也是職場上非常珍貴的情操。你很棒。」但她內心更多的，是心疼，「這真的是他一個人的錯嗎？」

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