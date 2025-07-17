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前主播簡立喆被放鴿子 到場才知活動提前辦完忘通知

東森新聞台前主播簡立喆。（翻攝自簡立喆臉書））東森新聞台前主播簡立喆。（翻攝自簡立喆臉書））

〔記者林南谷／台北報導〕東森新聞台前主播簡立喆畢業於世新大學，16日發文透露被母校學弟妹放鴿子，且對方給的理由及後續處理態度讓她很錯愕。

簡立喆昨在臉書一發文開頭就說：「半年前就答應了，心心念念記著的事，怎麼會忘呢？」她還特別從出差中提前趕回台灣，在暴雨中全身濕透趕到母校參加「世新媒體先鋒營」，到了現場才被告知活動「提前辦完了」，而且：「忘了通知我。」

那一刻，簡立喆表示自己震驚與失望心情，真的很難形容，「這不只是一場演講的缺席，更是對彼此約定與尊重的缺席；身為畢業多年的學姊，我願意付出時間與心力，支持每一位對媒體懷抱熱情的學生，但也希望未來的你們，能學會如何珍惜這樣的信任，學會如何把『邀請』當成一份責任，而不只是形式上的流程。」
她說，同學在電話上回她：「那老師希望我們怎麼做來彌補您呢？」簡立喆真心認為，失望與錯愕真的不是一句「彌補」可以抹平的，「如果你是我，你會怎麼回應？」

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