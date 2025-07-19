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娛樂 最新消息

才剛立好遺囑！孫德榮一次性開「7節脊椎」入院照曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王牌經紀人孫德榮曾是台灣偶像男團風潮的推手，打造出羅志祥為主的「四大天王」與「羅密歐」、5566、183club、7朵花等團體。然而近年來孫德榮飽受健康問題，不僅罹患膀胱癌3期，昨（18）日又因脊椎問題入院動刀，19日凌晨終於在社群發文報平安。

孫德榮昨（18）日因脊椎問題入院動刀。（翻攝自臉書）孫德榮昨（18）日因脊椎問題入院動刀。（翻攝自臉書）

孫德榮長年飽受健康問題所苦，2013年罹患膀胱癌3期，只能切除膀胱，取大腸作為人工膀胱。而如今因脊椎導致行走困難，需要旁人攙扶，決定砸200萬解決問題，18日動刀一次性處理七節脊椎，包含上頸椎三節、下頸椎四節，需要全身麻醉住院10多天。好在長達9小時的手術一切順利，並在19日凌晨發文跟大家報平安，並附上病榻照，網友也紛紛祝福他早日康復。

孫德榮今（19）日凌晨發文報平安。（翻攝自臉書）孫德榮今（19）日凌晨發文報平安。（翻攝自臉書）

孫德榮即使受病痛所苦，但仍堅持「人生就是工作，工作就是得第一！」，他日前大方曝光自己已經寫好的遺囑，有30個⼈受惠，但是沒有⼀個姓孫，「他們只要讓我快樂，我就給」，選擇將資產分享給真正對他好的人。

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