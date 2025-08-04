55歲宋英奎車內身亡！韓媒獨家揭生前3大困境

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇綠葉宋英奎今（4）遭人發現在車內身亡，無他殺嫌疑，享年55歲，噩耗震驚外界。韓媒《OSEN》獨家踢爆，宋英奎生前和家人分居，加上家中生意陷困境，以及他6月才剛發生酒駕等3關鍵，指向悲劇發生的原因。

宋英奎今早被發現在車內身亡，享年55歲。（翻攝自Naver）

報導指出，宋英奎的友人透露，宋英奎近年演出電視劇、電影等活動，妻子則在經營咖啡廳，夫妻倆都很努力工作，只是景氣惡化，加上經濟壓力，難免有虧損；他進一步表示「去年見到英奎哥時，他就和家人（妻子、孩子）分居，在盆塘一帶租了公寓獨居」，語帶哽咽指出他在該情況下又發生酒駕，對於未來似乎感到茫然。

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宋英奎友人表示雖然酒駕不對，但他（宋英奎）非常有才華，個性又好，真的讓人心痛又惋惜。

宋英奎是韓劇圈的黃金綠葉之一，無奈以悲劇結束人生。（翻攝自Naver）

宋英奎今年6月19日涉嫌酒駕遭檢方不拘留送交，當時酒精濃度達吊銷駕照標準，沒想到相隔不到兩個月，今早韓國時間8點多，被發現在京畿道龍仁市處仁區車內離世，讓不少韓劇迷相當震驚。

回顧宋英奎的作品，除了早年《請回答1988》，包括tvN《九尾狐傳》、SBS《上流戰爭》、《7人的復活》、到今年《我的完美秘書》、《鬼宮》，甚至熱播中的《退貨兒童》都有他的身影。

目前宋英奎的靈堂設於龍仁市Davos醫院的特1號靈堂，出殯時間為6日韓國時間上午8點，安葬於咸白山追思公園。

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