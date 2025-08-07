（影）吳宗憲曝最後一次沈玉琳見面「只剩一副骨架」 自己做健檢「醫生哭出來」

吳宗憲（左）與兒子鹿希派（右）今天力挺旗下歌手陳守恩（中）發片。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲與兒子鹿希派今天力挺旗下歌手陳守恩發片，提及好友沈玉琳罹患血癌，他心疼表示，自己打了電話關心，對方沒回代表有「難言之隱」，指出兩個人最後一次碰面，就是上個月底《綜藝大熱門》最後一次錄影，發現沈玉琳臉色蠟黃，擁抱時更發現：「他就只剩下一副骨架。」當時還提醒他一定要注意自己的健康。

吳宗憲透露跟沈玉琳最後一次見面是上個月底《綜藝大熱門》最後一次錄影。（記者胡舜翔攝）

提到沈玉琳的病況，吳宗憲今說：「血癌滿難處理，沒關係，應該ok，一定可以走出困境，趕快回來團隊。」認為沈玉琳「吉人自有天相」，透露自己有打給潘若迪、也發訊息給沈玉琳的老婆芽芽，對方有回「謝謝憲哥」，提到上次見面沈玉琳的狀況，他忍不住感嘆，「真的是瘦骨嶙峋 ，我說『你是三逼八、不是一六八』。也和他說老婆、小孩都還小，以後還要帶女兒走紅毯 ， 一定要健康。」

吳宗憲表示自己都有做健檢。（記者胡舜翔攝）

他表示自己都有做健檢，打趣：「 醫生在讀我的健檢報告，眼淚快掉下掉。」因為身體狀況很好，他自曝：「左眼、右眼視力都1.2， 肝臟是『粉肝』（粉紅色） 、腎臟腎水很足，所以髮量極多。」不忘回頭對兒子鹿希派說：「爸爸可以再生一個啊。」鹿希派搭腔：「可以啊。」他搞笑回「謝謝你的支持」。

