晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）吳宗憲曝最後一次沈玉琳見面「只剩一副骨架」 自己做健檢「醫生哭出來」

吳宗憲（左）與兒子鹿希派（右）今天力挺旗下歌手陳守恩（中）發片。（記者胡舜翔攝）吳宗憲（左）與兒子鹿希派（右）今天力挺旗下歌手陳守恩（中）發片。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳宗憲與兒子鹿希派今天力挺旗下歌手陳守恩發片，提及好友沈玉琳罹患血癌，他心疼表示，自己打了電話關心，對方沒回代表有「難言之隱」，指出兩個人最後一次碰面，就是上個月底《綜藝大熱門》最後一次錄影，發現沈玉琳臉色蠟黃，擁抱時更發現：「他就只剩下一副骨架。」當時還提醒他一定要注意自己的健康。

吳宗憲透露跟沈玉琳最後一次見面是上個月底《綜藝大熱門》最後一次錄影。（記者胡舜翔攝）吳宗憲透露跟沈玉琳最後一次見面是上個月底《綜藝大熱門》最後一次錄影。（記者胡舜翔攝）

提到沈玉琳的病況，吳宗憲今說：「血癌滿難處理，沒關係，應該ok，一定可以走出困境，趕快回來團隊。」認為沈玉琳「吉人自有天相」，透露自己有打給潘若迪、也發訊息給沈玉琳的老婆芽芽，對方有回「謝謝憲哥」，提到上次見面沈玉琳的狀況，他忍不住感嘆，「真的是瘦骨嶙峋 ，我說『你是三逼八、不是一六八』。也和他說老婆、小孩都還小，以後還要帶女兒走紅毯 ， 一定要健康。」

吳宗憲表示自己都有做健檢。（記者胡舜翔攝）吳宗憲表示自己都有做健檢。（記者胡舜翔攝）

他表示自己都有做健檢，打趣：「 醫生在讀我的健檢報告，眼淚快掉下掉。」因為身體狀況很好，他自曝：「左眼、右眼視力都1.2， 肝臟是『粉肝』（粉紅色） 、腎臟腎水很足，所以髮量極多。」不忘回頭對兒子鹿希派說：「爸爸可以再生一個啊。」鹿希派搭腔：「可以啊。」他搞笑回「謝謝你的支持」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中