娛樂 日韓

廣末涼子「飆速165公里」釀重大車禍！日媒爆：恐被判刑15年

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女星廣末涼子4月在高速公路發生重大車禍，追撞貨車造成同車男子重傷。日媒最新爆料指出，她事發當下車速高達165公里，遠超過速限120公里，且現場幾乎無煞車痕跡，警方正以「危險駕駛致傷罪」深入調查，一旦罪名成立，廣末恐將面臨最高15年有期徒刑，引發演藝圈震撼。

廣末涼子遭爆在高速公路狂飆釀禍。（組合照，翻攝自IG、X）廣末涼子遭爆在高速公路狂飆釀禍。（組合照，翻攝自IG、X）

根據日媒最新報導，事發地路段速限為120公里，廣末涼子當下車速遠超標準，且現場幾乎無煞車痕跡，警方研判她可能在情緒失控下猛踩油門釀禍，目前已朝「危險駕駛致傷罪」方向深入調查。若最終認定構成該罪名，廣末涼子恐面臨最高15年有期徒刑。

這起事故也再度引爆外界關注廣末涼子的身心狀況，她曾於5月2日透過官網發聲明，坦承罹患「雙相情緒障礙症」（躁鬱症）與甲狀腺機能亢進，並宣布全面停工休養。儘管在治療期間曾低調返回車禍現場協助警方調查，但廣末涼子行蹤卻遭媒體偷拍，經紀公司事後嚴正譴責未經同意的跟拍行為。

廣末涼子遭爆車禍發生前超速。（組合照，翻攝自X）廣末涼子遭爆車禍發生前超速。（組合照，翻攝自X）

目前廣末涼子仍處於休養中，她日前透過粉絲俱樂部表示，儘管尚未準備好全面復出，但會努力維持與支持者的連結。廣末涼子也坦言，這段期間思考了許多關於演員身分與育兒的問題，未來會持續在專業治療下邁向復原。

