拉麵店繼「大王具足蟲」之後 神還原高雄「安全島拉麵」

宮﨑駿動畫電影名作《風之谷》當中曾經出現的「王蟲」就是以大王具足蟲為原型。（翻攝自x）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北拉麵店創意無限沒有極限！2023年曾經推出轟動一時的「大王具足蟲拉麵」的店家，這次又抓緊時事話題，推出「高雄安全島菇菇麵」，讓「安全島拉麵」迅速登上熱搜。

台北拉麵店曾打造大王具足蟲拉麵。（翻攝自臉書）

宮﨑駿動畫電影名作《風之谷》當中曾經出現的「王蟲」就是以大王具足蟲為原型，這家拉麵店當時做出「大王具足蟲拉麵」的時候，還吸引了許多宮﨑駿愛好者朝聖。

請繼續往下閱讀...

高雄鳳山區因豪雨，安全島長出菇菇。（本報資料照，民眾提供）

這次隨著高雄豪雨連炸下到「生菇」，鳳山區鳳南路綠褶菇群成打卡熱點外，也成了拉麵店的創意來源。拉麵店打著「宵夜場限定！在地食材！高雄安全島拉麵！」並表示高雄連日大雨造就可愛菇島，所以店家以濃厚古菇菇白湯搭配海苔草皮，再用青農在地栽培有機鮑魚菇等多種菇類，完美復刻鳳南路安全島實況。

限時、限量販售的「高雄安全島拉麵」登場。（翻攝自臉書）

店家表示，「高雄安全島拉麵」採限定、限量販售，今（8）晚間18：00開始販賣，限量88碗，營業時間至24：00，售完為止；明（9）日則標註「還沒去摘菇菇，但肯定也是限量販售的啦」！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法