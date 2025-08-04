蛤？蘿拉詐財千萬竟求回公司接案 蔡阿嘎傻眼：供X小！

蔡阿嘎更新他與蘿拉的財務糾紛進度。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎去年7月發現前員工「蘿拉」以AB合約從廠商與公司間詐財千萬，由於蘿拉還不出錢，蔡阿嘎去年底派出公司員工和檢警單位前往蘿拉住處強制執行。而今（4日）蔡阿嘎更新他與蘿拉的財務糾紛進度，透露自己過了半年多才終於收到蘿拉的還款計畫書，沒想到對方竟然提出想回他底下工作還債，讓他又好氣又好笑，忍不住飆罵「供X小」！

蔡阿嘎今天在YT上架影片，更新蘿拉事件進展，提到蘿拉的不法行為害公司損失高達3000萬，為了討回公道，他採取強制執行，將蘿拉的財物送交法院進行法拍，沒有想到最後一毛錢都沒收回，還倒賠了5000元，不過律師早就跟他說，強制執行通常都是這樣，付出的成本與討回的錢不成正比，他也認了自己對追回損失金額不抱期待，重要的是讓對方為過去的行為付出代價。

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎表示，雖然民事執行不如預期，但刑事訴訟還是在進行中，未來會持續追究蘿拉的法律責任。他還透露，他等了半年多終於收到蘿拉的還款計畫書，內容稱蘿拉現在因為案件纏身、負面聲量大，無法正常工作，只能靠親友資助過活，無力償還債務，故對方律師提出3大還款方案，但蔡阿嘎看了直呼差點吐血。

第一個提議是，讓蘿拉回到大頭佛工作室工作，照收入比例來還款，蔡阿嘎才剛念完，就忍不住飆罵「供X小！真的很有創意，鬼才！」。第二個提議則與第一項提議類似，但非正職員工，希望蔡阿嘎能以外包案子的形式與他合作。第三點最荒謬，蘿拉主動提到蔡阿嘎先前搞笑稱「參加《炎上》或《拳上》抵債」，稱她願意接受，讓蔡阿嘎看了哭笑不得。

不過蔡阿嘎也給出「最後的機會」，「既然妳有還款的計畫，妳想要回來工作，沒有問題，讓妳回來！但是妳是回來『好里家社福協會』，來當我們的志工，妳的工作就是去淨灘、去撿菸蒂，去全台灣的巷弄街道撿垃圾，一天抵一萬塊！妳不要去跟人有接觸，妳只要去維護台灣的環境就好，妳至少對台灣社會、台灣的環境、對地球有一點點貢獻，一天抵一萬塊，撿到妳的債務還完！我們就請律師提出這個還款計畫給對方，這是最後的還款機會。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法