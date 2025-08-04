晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蛤？蘿拉詐財千萬竟求回公司接案 蔡阿嘎傻眼：供X小！

蔡阿嘎更新他與蘿拉的財務糾紛進度。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）蔡阿嘎更新他與蘿拉的財務糾紛進度。（圖翻攝自蔡阿嘎YT）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎去年7月發現前員工「蘿拉」以AB合約從廠商與公司間詐財千萬，由於蘿拉還不出錢，蔡阿嘎去年底派出公司員工和檢警單位前往蘿拉住處強制執行。而今（4日）蔡阿嘎更新他與蘿拉的財務糾紛進度，透露自己過了半年多才終於收到蘿拉的還款計畫書，沒想到對方竟然提出想回他底下工作還債，讓他又好氣又好笑，忍不住飆罵「供X小」！

蔡阿嘎今天在YT上架影片，更新蘿拉事件進展，提到蘿拉的不法行為害公司損失高達3000萬，為了討回公道，他採取強制執行，將蘿拉的財物送交法院進行法拍，沒有想到最後一毛錢都沒收回，還倒賠了5000元，不過律師早就跟他說，強制執行通常都是這樣，付出的成本與討回的錢不成正比，他也認了自己對追回損失金額不抱期待，重要的是讓對方為過去的行為付出代價。

蔡阿嘎表示，雖然民事執行不如預期，但刑事訴訟還是在進行中，未來會持續追究蘿拉的法律責任。他還透露，他等了半年多終於收到蘿拉的還款計畫書，內容稱蘿拉現在因為案件纏身、負面聲量大，無法正常工作，只能靠親友資助過活，無力償還債務，故對方律師提出3大還款方案，但蔡阿嘎看了直呼差點吐血。

第一個提議是，讓蘿拉回到大頭佛工作室工作，照收入比例來還款，蔡阿嘎才剛念完，就忍不住飆罵「供X小！真的很有創意，鬼才！」。第二個提議則與第一項提議類似，但非正職員工，希望蔡阿嘎能以外包案子的形式與他合作。第三點最荒謬，蘿拉主動提到蔡阿嘎先前搞笑稱「參加《炎上》或《拳上》抵債」，稱她願意接受，讓蔡阿嘎看了哭笑不得。

不過蔡阿嘎也給出「最後的機會」，「既然妳有還款的計畫，妳想要回來工作，沒有問題，讓妳回來！但是妳是回來『好里家社福協會』，來當我們的志工，妳的工作就是去淨灘、去撿菸蒂，去全台灣的巷弄街道撿垃圾，一天抵一萬塊！妳不要去跟人有接觸，妳只要去維護台灣的環境就好，妳至少對台灣社會、台灣的環境、對地球有一點點貢獻，一天抵一萬塊，撿到妳的債務還完！我們就請律師提出這個還款計畫給對方，這是最後的還款機會。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中