娛樂 最新消息

【12星座一週運勢8/11-8/17】「鬼門開」倒數…星盤洩天機

才剛告別水逆，在農曆7月來臨前一週，12星座的星盤其實已經提點大家各該注意什麼了！（達志影像）才剛告別水逆，在農曆7月來臨前一週，12星座的星盤其實已經提點大家各該注意什麼了！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「水星逆星」迎來最後一天，長達26天的緊繃情緒，終於可以稍微喘口氣了。星座專家「安德魯的賤聲房」分析，自明日起掌管溝通和思維的水星終於恢復順行，這代表水逆期間溝通不順、交通延誤、電子產品故障等鳥事，都將逐漸煙消雲散。
緊接而來是代表愛與美的「金星」將與象徵智慧與幸運的「木星」雙星合相，自8/12起兩顆行星在星盤中彼此接近，看起來就像重疊在一起，安德魯強調，「就星象來說，『金星＆木星合相』是超級強大的好運組合，將為我們帶來滿滿的幸福、財富和人際關係的好運！」
現在快速掌握一下12星座本週整體運勢，千萬別錯過了最佳趨吉避凶的時間點！

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座｜四運平穩，「脾氣」別比「運氣」還大！
．工作：本週工作效率提升，能順利完成任務。但要注意與同事的溝通，避免過於直接的表達方式。拜託你不要每一句都像在丟手榴彈。本週運氣沒有不好，是你脾氣比運氣還大。
．財運：財運平穩，適合制定理財計畫。有機會透過學習新技能來增加收入。
．桃花：桃花運不錯，單身者有機會在職場或學習場合遇到心儀對象。不要再當木頭人，人家都靠近你了，給點眼神回應好嗎？
．健康：身體狀況良好，但要注意保持充足的睡眠，避免熬夜。
．幸運色：檸檬黃
．幸運數字：2

♉金牛座｜創意爆棚，有機會獲得額外收入。
．工作：工作上充滿創意，能提出新穎想法。但要小心與上司的關係，避免過於固執己見。
．財運：財運有所好轉，有機會獲得額外收入。但要注意控制消費，避免不必要的開銷，請對帳單懷抱敬畏心。
．桃花：感情生活甜蜜，與伴侶關係更進一步。單身者可多參加社交活動，別再裝沒空了，愛情也要排進你的人生KPI。
．健康：需注意消化系統問題，飲食宜清淡，少吃燒烤麻辣，胃不是鐵打的。
．幸運色：湖水綠
．幸運數字：7

♊雙子座｜財運直線上升，但也容易衝動消費。
．工作：思維敏捷，能順利解決問題。適合學習新知識或技能，為未來發展鋪路。解決問題像呼吸一樣自然。
．財運：財運直線上升，但還是要注意衝動消費。多方比較後再做決定，避免花冤枉錢。
．桃花：社交生活豐富，有機會認識新朋友，其中可能藏著你的桃花喔！社交能力就差在少了一點誠意，別全靠嘴皮子。
．健康：注意呼吸系統問題，特別是在空氣品質不佳的環境。出門記得戴口罩，別把鼻子當濾網用。
．幸運色：淺藍色
．幸運數字：5

♋巨蟹座｜工作和財運不錯，偶而要記得放空一下！
．工作：工作運勢穩定，適合專注於手邊任務。你的細心和耐心將得到讚賞。
．財運：財運不錯，有機會透過投資或合作獲得收益。但要謹慎評估風險。
．桃花：感情生活平淡但溫馨，與伴侶關係穩定。單身者與其期待「偶像劇」橋段上演，不如多陪陪在乎你的人。
．健康：需注意情緒問題，多找時間放鬆心情。你最需要的其實是放空而不是補眠，壓力別憋太久會內傷。
．幸運色：銀灰色
．幸運數字：4

♌獅子座｜財運大好，桃花指數破表！
．工作：工作表現出色，有機會獲得肯定與讚賞。但要注意避免過度自信，多聽取他人意見，太自信會變自大，別一臉「老子最強」，會惹人翻白眼。
．財運：財運大好，有機會獲得意外之財。適合進行投資或理財規劃，你不是富二代，記得量力而為。
．桃花：魅力值破表，走到哪都像在辦粉絲見面會，挑對象請慎選。
．健康：身體狀況良好，但要注意保持運動習慣。健身房不要只打卡沒鍛鍊，肌肉不是靠濾鏡養出來的。
．幸運色：金色
．幸運數字：9

♍處女座｜不進不退，也是一種穩！
．工作：工作上可能會遇到一些小阻礙，需要多點耐心和細心去解決！別太吹毛求疵，先把事做完。
．財運：財運平平，適合保守理財。避免聽信不實的小道消息而進行投資！不進不退就是一種穩！
．桃花：小摩擦不代表沒愛，嘴硬只會把人推遠。單身者請看看老朋友裡誰最近特別溫柔。
．健康：腸胃還是你的死穴，夜市炸物這週請自重。
．幸運色：米白色
．幸運數字：11

♎天秤座｜愛情運佳，有機會升官加薪！
．工作：工作表現亮眼，有機會獲得升職加薪或得到重要任務。人際關係也將為你帶來好運！
．財運：財運不錯，有機會透過合作或社交活動增加收入。社交活動千萬別缺席，有賺錢契機。
．桃花：桃花運佳，單身者有機會在社交場合遇到不錯的對象。有伴侶者感情甜蜜。
．健康：身體狀況良好，但要注意保持情緒穩定，學會say no是這週課題。
．幸運色：薰衣草紫
．幸運數字：1

♏天蠍座｜靠毅力在拚，宇宙絕對看得到！
．工作：工作上充滿挑戰，但你的毅力能幫助你克服困難。適合學習新技能來提升自我。靠毅力在拚的人，宇宙絕對看得到。
．財運：財運平穩，適合制定長期的理財計畫。避免衝動消費，有儲蓄計畫就繼續執行，別被小誘惑打亂。
．桃花：愛情這週有點悶，請你先把怒氣收一收再溝通，人家不是你肚子裡的蛔蟲。
．健康：需注意生殖泌尿系統問題，避免熬夜和過度勞累。不要自己Google，去看醫生。
．幸運色：酒紅色
．幸運數字：8

♐射手座｜管好嘴巴，注意骨骼＆關節問題！
．工作：工作上可能會感到一些壓力，但你的樂觀態度能幫助你度過難關。只要不亂發言就不會踩雷！
．財運：財運不錯，有機會透過投資獲得收益。這週可以試水溫，但別一口氣全壓。
．桃花：魅力上升期，但嘴說太快會把好感說光，小心嘴快斷桃花。
．健康：需注意骨骼和關節問題，特別是運動時要做好保護。
．幸運色：深紫色
．幸運數字：12

♑魔羯座｜獎勵雖然遲到，但貴人已在觀察你！
．工作：工作運勢穩定，適合專注於手邊任務。你的努力將在未來得到回報！雖然表面沒獎勵，但貴人已經在觀察你。
．財運：財運不錯，有機會獲得偏財運。但要注意理性消費，不能一邊說沒錢一邊刷卡買快樂。
．桃花：感情上可能會有些壓力，多講心裡話，會讓你們更靠近。
．健康：需注意過度勞累的問題，別再硬撐，週末放空才是對自己好。
．幸運色：黑色
．幸運數字：10

♒水瓶座｜斜槓機會出現，別錯過了！
．工作：工作上充滿創意，能提出新穎的想法。但要注意與同事的合作，避免單打獨鬥。
．財運：財運平穩，適合制定理財計畫。有機會透過兼職或副業增加收入。多關注平常沒看的機會點。
．桃花：有新鮮感的對象出現了，但你還在觀望，會被別人搶先一步喔。
．健康：需注意神經系統問題，多做冥想或放鬆運動。
．幸運色：寶藍色
．幸運數字：6

♓雙魚座｜擁抱海藍色的一週，想像力大爆發！
．工作：工作上充滿想像力，能提出獨特的解決方案。別只會畫大餅，要著手實踐唷。
．財運：財運不錯，有機會獲得意外之財。但要注意謹慎評估投資風險。
．桃花：感情生活甜蜜，與伴侶關係更進一步。單身者可多參加藝術或音樂活動。
．健康：需注意睡眠品質，多找時間放鬆心情，別再抱著手機數綿羊。
．幸運色：海藍色
．幸運數字：3

☆民俗說法僅供參考☆

