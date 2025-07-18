啦啦隊女神喜訊曝光！當教練全因「小孩子太Q」 粉絲暴動了

Yuri考取加拿大滑雪教練協會（CASI）LV. 1單板滑雪教練執照。（真心人電影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕人氣啦啦隊女神Yuri陳洛心近日再傳喜訊，她興奮宣布順利考取加拿大滑雪教練協會（CASI）LV. 1單板滑雪教練執照，正式邁入專業滑雪領域，粉絲得知後紛紛敲碗「教練好」」「好想被妳教」。Yuri曝光激起她考證的原因，是因為小朋友滑單板真的太Q了，透露喜歡上滑雪之後，總是被小朋友滑雪的影片萌翻，才因此決定要學習正確專業的滑雪教學，更笑說：「有人要把自己的萌娃交出來嗎？跟著Yuri姊姊滑呀滑。」

Yuri在去年冬天時常PO出自己在雪場的照片分享，除了訓練影片、自己的裝備分享、滑雪穿搭，也分享過：「滑雪這項運動總能療癒我的心情，世界這麼大，看著廣闊的山景就會覺得煩惱很渺小。」近期她考取了滑雪教練證照，考試除了必須具備中級等級滑行水準之外，還要通過教學能力的實際考核。為期五天的考試結束後，她順利考取了滑雪教練的證照。

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Yuri認為滑雪這項運動總能療癒心情。（真心人電影提供）

她兩年前開始接觸滑雪，喜歡接觸不同運動的她，原本是抱著多學習一種運動項目的心態去嘗鮮，沒想到逐漸愛上並開始投入滑雪運動，這兩年在球季的空檔都會飛往日本的各個雪場去滑雪，尤其是去年底還來回6次日本，考得證照也是對自己的投入及她的滑雪教練的一個交代。

根據 CASI（Canadian Association of Snowboard Instructors）標準，LV.1 教練需具備良好的基本滑行技巧與教學能力，是成為專業滑雪教練的第一步。該證照具有國際認可效力，取得後可在加拿大、日本等地合法從事滑雪教學。

Yuri將推出雪地寫真。（真心人電影提供）

除了啦啦隊及演藝工作外，Yuri近年來也積極培養多元化的興趣及技能，不僅曾參加《全明星運動會》第四季，去年也曾擔任路跑活動大使。此次通過CASI認證，讓她的健康美形象更加深植人心。

近日Yuri也於社群驚喜曝光即將推出的新作品，即是粉絲敲碗敲爆的雪地寫真，她與攝影師鄭弘敬合作，特地飛至日本兩次收錄不同季節的美景，同時將Yuri在滑雪時、在海灘的動態美都捕捉在鏡頭中。

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