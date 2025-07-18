晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神喜訊曝光！當教練全因「小孩子太Q」 粉絲暴動了

Yuri考取加拿大滑雪教練協會（CASI）LV. 1單板滑雪教練執照。（真心人電影提供）Yuri考取加拿大滑雪教練協會（CASI）LV. 1單板滑雪教練執照。（真心人電影提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕人氣啦啦隊女神Yuri陳洛心近日再傳喜訊，她興奮宣布順利考取加拿大滑雪教練協會（CASI）LV. 1單板滑雪教練執照，正式邁入專業滑雪領域，粉絲得知後紛紛敲碗「教練好」」「好想被妳教」。Yuri曝光激起她考證的原因，是因為小朋友滑單板真的太Q了，透露喜歡上滑雪之後，總是被小朋友滑雪的影片萌翻，才因此決定要學習正確專業的滑雪教學，更笑說：「有人要把自己的萌娃交出來嗎？跟著Yuri姊姊滑呀滑。」

Yuri在去年冬天時常PO出自己在雪場的照片分享，除了訓練影片、自己的裝備分享、滑雪穿搭，也分享過：「滑雪這項運動總能療癒我的心情，世界這麼大，看著廣闊的山景就會覺得煩惱很渺小。」近期她考取了滑雪教練證照，考試除了必須具備中級等級滑行水準之外，還要通過教學能力的實際考核。為期五天的考試結束後，她順利考取了滑雪教練的證照。

Yuri認為滑雪這項運動總能療癒心情。（真心人電影提供）Yuri認為滑雪這項運動總能療癒心情。（真心人電影提供）

她兩年前開始接觸滑雪，喜歡接觸不同運動的她，原本是抱著多學習一種運動項目的心態去嘗鮮，沒想到逐漸愛上並開始投入滑雪運動，這兩年在球季的空檔都會飛往日本的各個雪場去滑雪，尤其是去年底還來回6次日本，考得證照也是對自己的投入及她的滑雪教練的一個交代。

根據 CASI（Canadian Association of Snowboard Instructors）標準，LV.1 教練需具備良好的基本滑行技巧與教學能力，是成為專業滑雪教練的第一步。該證照具有國際認可效力，取得後可在加拿大、日本等地合法從事滑雪教學。

Yuri將推出雪地寫真。（真心人電影提供）Yuri將推出雪地寫真。（真心人電影提供）

除了啦啦隊及演藝工作外，Yuri近年來也積極培養多元化的興趣及技能，不僅曾參加《全明星運動會》第四季，去年也曾擔任路跑活動大使。此次通過CASI認證，讓她的健康美形象更加深植人心。

近日Yuri也於社群驚喜曝光即將推出的新作品，即是粉絲敲碗敲爆的雪地寫真，她與攝影師鄭弘敬合作，特地飛至日本兩次收錄不同季節的美景，同時將Yuri在滑雪時、在海灘的動態美都捕捉在鏡頭中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中