《創：戰神》光輪機車超炫再臨！靈魂人物終於現蹤

影帝傑夫布里吉在《創:戰神》預告現身。(迪士尼提供)

〔記者許世穎/綜合報導〕迪士尼今(18)日曝光科幻鉅作《創:戰神》的正式預告,奧斯卡得主傑瑞德雷托飾演的「戰神」阿瑞斯,從虛擬的「創界」進入現實世界,肩負一項危險任務,並成為人類首度與人工智慧生命體首度接觸的見證,現實世界也因此與創界發生碰撞。

傑瑞德雷托在《創:戰神》飾演「戰神」阿瑞斯。(迪士尼提供)

該片為1982年電影《電子世界爭霸戰》的最新續作,前作則為2010年推出的《創:光速戰記》。除了飾演「戰神」阿瑞斯的傑瑞德雷托,新加入的卡司還包括《之前的我們》葛麗塔李、「快銀」伊凡彼得斯,以及金球、艾美獎雙料戲后吉蓮安德森等人一同演出。在系列中飾演靈魂人物「凱文費林」的影帝傑夫布里吉也於預告現身。

光輪機車在《創:戰神》依舊是酷炫賣點。(迪士尼提供)

《創:戰神》最新海報。(迪士尼提供)

獲得葛萊美獎肯定的搖滾樂團「九吋釘」(Nine Inch Nails)負責電影的配樂創作,並於今日釋出原聲帶首支單曲《As Alive as You Need Me to Be》,這也是他們5年來首度發表的正式音樂作品。該曲亦收錄於最新預告片中。《創:戰神》將於10月9日雙十連假搶先美國在台上映。

