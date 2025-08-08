晴時多雲

娛樂 最新消息

直擊《鬼滅之刃》全台第一場！午夜15分鐘一輪湧人潮 粉絲衛生紙防爆哭

全台首場《鬼滅之刃》的觀眾陸續進場。（威秀提供）全台首場《鬼滅之刃》的觀眾陸續進場。（威秀提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天凌晨0點在台上映，記者深夜直擊信義威秀，每隔15分鐘就放映一場，簡直比部分公車間距來得短，而且還是在周四（7日）接周五（8日）的晚上，信義威秀仍然是人潮滾滾。

除了《鬼滅之刃》之外，搶看《F1》的觀眾也不在少數。（威秀提供）除了《鬼滅之刃》之外，搶看《F1》的觀眾也不在少數。（威秀提供）

《鬼滅之刃》相隔15分鐘就放映一場。（記者廖俐惠攝）《鬼滅之刃》相隔15分鐘就放映一場。（記者廖俐惠攝）

暌違5年，《鬼滅之刃》再度推出劇場版，光是一周預售就高達5600萬，遠超過6年前的《復仇者聯盟：終局之戰》，驚呆業界下巴。台灣與日本一樣，同樣推出午夜最速場，且上座率為8、9成，幾乎只剩下前面兩排，以全台最具指標性的信義威秀來說，0點0分是全台最速場，接著是0點15分、0點30分、1點整、1點半、1點55分，買最後一場的觀眾看完都已經是清晨4點多，根本可以迎接太陽公公升起。

《鬼滅之刃》今天凌晨在信義威秀上映。（記者廖俐惠攝）《鬼滅之刃》今天凌晨在信義威秀上映。（記者廖俐惠攝）

超可愛情侶檔看《鬼滅之刃》，臉上藏不住笑意。（記者廖俐惠攝）超可愛情侶檔看《鬼滅之刃》，臉上藏不住笑意。（記者廖俐惠攝）

一對年紀20多歲的情侶檔看全台第一場電影，劉小姐雖然最近才喜歡《鬼滅之刃》，不過把前面的動畫全部都補完了，她透露，第一次這麼晚了還在外頭看電影，因為太害怕爆雷了，所以電影票開賣當天一大早就到信義威秀搶現場票，這一次還害怕會哭很慘，所以準備了很多衛生紙、濕紙巾，甚至沒有化妝，以避免妝容花掉的窘況。劉小姐的男朋友徐先生則是漫畫派，在《鬼滅之刃》爆紅之前、高中時期就開始追，看著《鬼滅》越來越多人喜歡，他直率坦言非常開心。被問到是否有告訴動畫派女友接下來的劇情？徐先生搖搖頭表示沒有，劉小姐則笑說：「（爆雷）絕交！」

阿城搶看《鬼滅之刃》，還沒看就打算要6刷。（記者廖俐惠攝）阿城搶看《鬼滅之刃》，還沒看就打算要6刷。（記者廖俐惠攝）

同樣是20多歲的粉絲「阿城」則是相當幸運，今天來影城碰運氣現場劃位，沒想到買到別人退掉的位子，不然本來是跟朋友約好明天早上8點來看。他直呼「夜貓子就是要來追首場的部分」，上次《無限列車》看了5、6刷，這次也會比照辦理，彌補沒能飛去日本看的遺憾。

《鬼滅之刃》的小卡、相片機台在今天午夜甚至出現排隊的狀況。（威秀提供）《鬼滅之刃》的小卡、相片機台在今天午夜甚至出現排隊的狀況。（威秀提供）

