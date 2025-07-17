江祖平拍戲遭燙傷「靠止痛藥勉強拍完」 三立發聲道歉

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平今控訴三立八點檔《願望》的現場導播「無能又不想負責」，因她和黃少祺在拍一場熱湯潑灑的戲碼時，她被剛煮沸的熱湯整碗潑在手上與身上，不僅當下未即時喊卡，現場也未進行急救處置，讓她必須忍痛完成演出。對此，三立電視剛表示，針對昨日八點檔拍攝現場狀況，經與劇組了解後，拍攝過程上確實有所失誤。

江祖平（左）和黃少祺一起拍《願望》時，竟遭滾燙熱湯燙傷。（翻攝自IG）

三立指出，昨日現場拍攝完該鏡頭後，即有停機了解演員狀況，現場可能一時混亂，溝通情況不足，相關過程會進行檢討改進。而台灣台戲劇中心資深副總龔美富今下午分別致電向江祖平和黃少祺兩人表達慰問與歉意，後續會確保拍攝現場工作人員的安全無虞。

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對於整起事件，江祖平提到原本走戲時已有確認會使用「比較不燙的湯」，但正式拍攝時卻未落實安排，造成她燙傷。文中也提及因導播失職，現場出現多項混亂狀況，包括攝影師無所適從、不知何時切換鏡頭、重要鏡頭漏拍卻推責他人等問題，引發劇組內部極大壓力與不滿。

她目前得靠止痛藥維持狀況，才能勉強記住台詞與走位把工作完成，還說事發至今尚未獲得一句道歉與合理解釋，反而被推責為演員自身的問題，讓她情緒崩潰直呼「委屈到爆哭」。

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