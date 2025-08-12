晴時多雲

娛樂 音樂

林逸欣成長影片690萬人搶看！最強結婚伴手禮爆紅 急為老爸診所做這件事

〔記者陳慧玲／台北報導〕林逸欣歷經疫情攪局數度取消婚禮後，終於在8月初與老公Tony完成婚禮，近期討論熱度最高的則是她在婚禮上播放的成長影片，短短幾天在各大社群平台觀看點擊數已超過690萬次，光是在臉書的瀏覽就高達552萬次，網友除了羨慕林逸欣在愛的環境下長大，另外她送出的結婚伴手禮之一也突然爆紅。

林逸欣（左）和老公完成婚禮，收到滿滿祝福。（欣宇宙音樂提供）林逸欣（左）和老公完成婚禮，收到滿滿祝福。（欣宇宙音樂提供）

看完林逸欣成長影片，不少網友說被她的醫生爸爸還有曾任老師的媽媽圈粉了，林爸爸的腦神經內科診所在台南頗有名，現在更紅了，尤其是診所推出的薰衣草精油膏和香茅精油膏，現在更是網路爆紅產品，不少網友還號召詢問要不要一起「團購」，而這兩款產品也是林逸欣婚禮伴手禮之一，送給賓客帶回家使用。

林逸欣（右）到現在還是很黏爸爸。（翻攝自臉書）林逸欣（右）到現在還是很黏爸爸。（翻攝自臉書）

有網友在社群發文分享打電話到林逸欣父親診所洽詢購買精油膏的經過，發現電話一直打不通，想說是否太多人打去詢問佔線，沒想到接通後診所人員非常客氣說：「不好意思，剛剛是電話筒沒有『饋』好（掛好）。」網友驚喜說好久沒聽到這麼親切的閩南語，這則發文不到24小時吸引超過110萬次瀏覽，讓網友更好奇林逸欣父親診所推出的薰衣草精油膏有多讚？

林逸欣父親診所推出的薰衣草精油膏爆紅，這也是她的結婚伴手禮之一。（翻攝自臉書）林逸欣父親診所推出的薰衣草精油膏爆紅，這也是她的結婚伴手禮之一。（翻攝自臉書）

也因為太多人想詢問購買，林逸欣急為老爸診所盡份心力，希望能找到高手為爸爸的神經醫學網粉絲專頁寫出程式，讓各地的網友更方便在網路上下單購買，沒想到12分鐘充滿愛的成長影片，意外成為林爸爸診所精油膏的最佳「業配」。

