江蕙為了蔡英文罕見破例！前總統為台灣送暖 私下交情曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后「二姐」江蕙昨晚在小巨蛋開唱，前總統蔡英文驚喜現身，就在搖滾區欣賞演唱會。其實江蕙先前舉辦巡演，蔡英文幾乎場場到場支持，江蕙在2016年還曾受邀參加蔡英文的國宴，交情可見一斑。

江蕙（右）在小巨蛋開唱，蔡英文（左）到場支持。（翻攝臉書）

據現場觀眾表示，昨晚蔡英文在演唱會上非常投入，還拿著全聯的螢光棒跟著搖擺，甚至等到最後一刻，聽完江蕙清唱安可曲《甲你攬牢牢》才心滿意足離場。

令人驚喜的是，蔡英文還到了後台與江蕙寒暄。據了解，江蕙這次復出非常保護嗓音，以往舉辦演唱會時，她都會與至親好友相見，近來因擔心感冒或確診影響演出，從彩排開始就很少外出，連在後台都避免與他人接觸。

江蕙登上小巨蛋開唱。（寬宏提供）

只是昨晚重量級嘉賓蔡英文專程到場，江蕙也開心地與前總統碰面敘舊，留下珍貴的合影。

蔡英文昨晚在演唱會後，隨即在社群曬出與江蕙的合照，透露自己最喜歡的一首歌是《博杯》，替台灣民眾獻上祝福；還有網友留言：「今天坐在小英前面超開心」，直呼能與蔡英文一同欣賞演唱會真的好感動。

