娛樂 最新消息

尷尬！館長直播犯禁忌 膝蓋秒軟「差點下跪」畫面曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日前往深圳展開第二次中國之旅，昨（14）天他造訪騰訊總部及南山「機器人谷」多家企業，見到當地的科技實力，不禁感到佩服。然而，在聆聽工作人員介紹「微信支付」時，他卻脫口大讚阿里巴巴集團的「支付寶」，讓全場氣氛瞬間尷尬，館長被糾正後，急忙致歉表示，「差點下跪！」

館長直播說錯話急忙道歉：「差點下跪！」（資料照）館長直播說錯話急忙道歉：「差點下跪！」（資料照）

館長昨天造訪騰訊總部，工作人員介紹起微信研發的「刷掌支付」，指出以前需要透過手機掃碼才能支付，如今有手就能付款，如此一來，手機沒電時，也能用刷掌完成租借充電寶、搭乘地鐵等日常消費，真正達成無接觸、無障礙的便利支付體驗。

館長聽後大讚，「你們的支付技術已經領先全球，就是『支付寶』，未來甚至連手機都不用帶」，話剛說完，全場氣氛瞬間凝結，隨後一名工作人員提醒，「在微訊總部不要談支付寶」，館長意識到失言後急忙道歉，表示自己膝蓋一軟，差點下跪，並開玩笑說，「難怪大家的臉有點變色。」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

