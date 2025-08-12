晴時多雲

娛樂 最新消息

台零負評正妹網紅神隱9個月首現身 粉絲看哭：等好久了

台灣零負評正妹網紅Kelly，睽違9個月終於在IG發文。（翻攝自IG）台灣零負評正妹網紅Kelly，睽違9個月終於在IG發文。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕76萬YouTuber「Kelly Yang」以美妝及生活影片走紅，自然不做作的親民形象，加上高質感的影片風格，深受不少粉絲喜愛，擁有「零負評正妹YTR」的封號。不過她的YT頻道自去年9月後就停更，個人IG也在2024年11月1日後就沒有更新，直到11日深夜，Kelly睽違9個月終於在IG發文向粉絲報平安。

Kelly自去年9月起就沒有再更新YT頻道，連帶也在社群神隱，引不少人好奇，當時有資深粉絲解惑「她有工作要忙有小孩要照顧，再加上本身的工作薪資很不錯，不需要靠YT收入，久而久之不發影片或淡出都很合理」，暌違近1年發文，Kelly感性寫下：「哈囉大家好好久不見！！！消失的我終於來報到了，我過得很好只是生活工作都比較忙，陪小孩之外下班就是放空倒地」。

Kelly透露自己過得很好，只是生活工作都比較忙，陪小孩之外，下班就是放空倒地。（翻攝自IG）Kelly透露自己過得很好，只是生活工作都比較忙，陪小孩之外，下班就是放空倒地。（翻攝自IG）

針對為何這麼久沒發YT影片？Kelly解釋，她本來打算去年底從台灣放假回美國後就恢復拍片，怎料卻因孩子上學開始，全家就輪流感冒發燒，平常也要照料快3歲的兒子「小哥」上學、放學、陪玩等，非常忙碌，等晚上孩子睡後她也體力耗盡了，「以為可以做大事，其實只能放空」，不過Kelly也強調這段時間也拍了一些生活Vlog，只是還沒剪出來。

Kelly貼文發出不久便引來粉絲熱烈回覆，「終於！Kelly發文五分鐘就500多人留言，太興奮了」、「等好久了」、「前陣子才把影片翻出來看了一次，希望妳一切都好」、「很想妳！看到妳過得好好的就安心了」。

