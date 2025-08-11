眭澔平常泡三溫暖 被控愛偷摸男客人的鳥

前台視晚間新聞主播眭澔平至今未婚，感情世界成謎。（翻攝自眭澔平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前台視晚間新聞當家主播眭澔平至今未婚，感情世界成謎，今（11）日爆出有帥哥整骨師指控被他性騷擾，要求按他私密穴道，而這並非眭澔平第一次被控性騷。

2017年7月，有網友爆料一名常上談話節目的金馬獎男主持人，喜歡在台北市三溫暖對男客吃豆腐，當時被媒體抖出此事，而眾多線索都指向眭澔平。

他常在臉書分享旅遊趣聞。（翻攝自眭澔平臉書）

當時有網友在「靠北影視」臉書爆料某位主持過金馬獎的男主持人，常遊走在台北市各大男子三溫暖，然後躲在太空艙裡偷摸男客人的「鳥鳥」，還曾當場被少爺抓包，直接酸他：「你怎麼不跟觀眾分享？」

對於被影射愛摸男人的鳥，眭澔平受訪時僅淡淡表示：「這有什麼好回應的，這種捕風捉影、鬼扯的東西，沒什麼好講的，謝謝。」隨即掛斷電話。

