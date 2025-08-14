晴時多雲

娛樂 最新消息

恭喜！愛雅結婚2年宣布懷孕 鬆吐心聲：悲喜交加的日子

愛雅（右）與老公宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）愛雅（右）與老公宣布懷孕好消息。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅在演藝事業及副業都表現亮眼，她與圈外老公結婚2年，今（14）日宣布懷孕好消息。

愛雅提到本月14號，是老公的生日；15號，卻是媽媽離開她的日子，形容這是悲喜交加的日子，「這些年，我們很少為他的生日大肆慶祝——因為快樂與思念，總在這兩天交錯。」

愛雅有感而發，生命的美，往往藏在不期而遇裡。她開心宣布懷孕消息，提到這之後不能小酌、不能熬夜，原本的生活節奏被打亂，情緒時而高昂、時而低落，「一開始，我很不適應，甚至困惑：『怎麼會這樣？』」

但她也為了孩子慢慢轉變作息，「生命的循環，有一種神奇的力量，讓你在一夕之間，因為另一個新生命，變得更加勇敢、更加細膩的全心全意。」

事實上，愛雅過去受訪談起做人進度，自招有時候會躲老公，裝睡還會被對方搖醒，愛雅說現在工作多頭燒，有時候怕太累也怕懷孕，不過仍甜蜜表示與老公有準時「交作業」。如今帶來好消息好友粉絲也都送上祝福。

點圖放大header
點圖放大body

