娛樂 最新消息

五月天石頭預告「缺席」求原諒 熱愛肚皮舞的美女老婆發聲了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天吉他手石頭今年12月即將邁入50歲，去年他曾因為「腰椎滑脫」不得不缺席巡演，昨（9日）晚在「回到那一天」第100場演出上他再次驚吐可能缺席的隱憂，讓歌迷都為他的健康狀況擔憂，而石頭老婆「狗狗」路渟瀛也發聲了。

五月天石頭（左）透露身體有狀況，老婆發文人生中難免有風有雨。（翻攝自IG）五月天石頭（左）透露身體有狀況，老婆發文人生中難免有風有雨。（翻攝自IG）

石頭老婆路渟瀛是五月天團長怪獸老婆路沚瀛的親姊姊，面對石頭在演唱會上哽咽說出：「其實真的，我覺得我的責任好像好大，好像每天得要健健康康在這個台上，但是其實，我不知道我的身體什麼時候會有承受不住的時候，如果有一天我缺席了，希望大家原諒我。」石頭老婆則談到：「人生路上難免風雨，如果能及時處理就能大事化小，小事化無。」儘管沒有直接提到石頭的健康狀態，但網友紛紛留言打氣，希望石頭能治好身體問題，度過風雨，繼續和五月天其他四位夥伴唱到80歲。

阿信則鼓勵石頭，如果不得已要缺席，不需要任何理由，也不必求原諒，「只要你再度的好起來，我們隨時都等你喔！」似乎透露出，石頭忙完這波巡演之後，極有可能真的會先「缺席」五月天的活動，好好處理身體問題。

石頭老婆熱愛跳肚皮舞。（翻攝自IG）石頭老婆熱愛跳肚皮舞。（翻攝自IG）

石頭老婆和怪獸老婆雖是親姊妹，但兩人個性有滿大差異，「狗狗」熱情也樂觀，非常喜歡跳肚皮舞，也愛做瑜伽，常在社群分享運動照片，也不吝惜秀出性感一面。

點圖放大header
點圖放大body

