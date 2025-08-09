曾智希積極備孕「突長皮蛇」原因曝 鬆口與沈玉琳私下對話

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前因罹患血癌住院，目前正在治療休養中。過去與他合作主持《哈囉你有事嗎？》的曾智希，今（9）日出席節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，透露有傳訊關心沈玉琳，而近期積極備孕的她也分享近況。

曾智希與「浩角翔起」浩子、阿翔、主播陳宏宜今（9）日出席公視台語台與華視合製綜藝節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，節目廣發英雄帖給全台體能王者鬥陣來挑戰，極限關卡設計台味滿滿。

請繼續往下閱讀...

曾智希出席《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會。（記者王文麟攝）

被問及沈玉琳近況，曾智希透露有傳訊給對方，雖然沈玉琳未回，相信對方有收到她的關心，也說上個月錄影才碰過面，當時只覺得他氣色沒之前好，但仍相當有活力，沒聯想到他生病。

曾智希與陳志強在2022年登記結婚，婚禮於今年2月圓滿舉行，正積極備孕的她透露原本婚禮結束就想要有進展，不過當時太累，一結束就連續生病，一下牙痛、一下長蛇皮，靠吃藥治療有逐漸恢復中。

曾智希也說看到若綺懷孕消息很羨慕，自己收到許多「好運棉」，還搞笑表示已經多到枕頭底下放不完，乾脆都直接睡在好運棉上。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法