晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾智希積極備孕「突長皮蛇」原因曝 鬆口與沈玉琳私下對話

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前因罹患血癌住院，目前正在治療休養中。過去與他合作主持《哈囉你有事嗎？》的曾智希，今（9）日出席節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，透露有傳訊關心沈玉琳，而近期積極備孕的她也分享近況。

曾智希與「浩角翔起」浩子、阿翔、主播陳宏宜今（9）日出席公視台語台與華視合製綜藝節目《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會，節目廣發英雄帖給全台體能王者鬥陣來挑戰，極限關卡設計台味滿滿。

曾智希出席《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會。（記者王文麟攝）曾智希出席《台灣體能王 叫我第一名》首播記者會。（記者王文麟攝）

被問及沈玉琳近況，曾智希透露有傳訊給對方，雖然沈玉琳未回，相信對方有收到她的關心，也說上個月錄影才碰過面，當時只覺得他氣色沒之前好，但仍相當有活力，沒聯想到他生病。

曾智希與陳志強在2022年登記結婚，婚禮於今年2月圓滿舉行，正積極備孕的她透露原本婚禮結束就想要有進展，不過當時太累，一結束就連續生病，一下牙痛、一下長蛇皮，靠吃藥治療有逐漸恢復中。

曾智希也說看到若綺懷孕消息很羨慕，自己收到許多「好運棉」，還搞笑表示已經多到枕頭底下放不完，乾脆都直接睡在好運棉上。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中