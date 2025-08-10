二階堂富美閃嫁諧星！老公出櫃自爆是雙性戀 6年前一句玩笑成真

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星二階堂富美今天（10日）宣布與搞笑組合「Maple超合金」的41歲成員卡蘇萊薩（カズレーザー）結婚，早在8年前，二階堂富美就在節目上表示自己是卡蘇萊薩的粉絲，卡蘇萊薩還開玩笑說兩人交往，沒想到如今真的結婚，震驚日本網友。

二階堂富美在節目結束後，與卡蘇萊薩合影圓夢。（翻攝自X）

31歲的二階堂富美是日本代表性女星，她演出的電影《群山淡影》今年才在坎城影展放映。今天她宣布結婚喜訊，老公是少數在日本出櫃的雙性戀男星卡蘇萊薩，網友挖出二階堂富美早在8年前就在節目上向卡蘇萊薩告白，「我真的好想見到卡蘇大人，覺得他長得好帥，我今天一直都很心動。」聽到卡蘇萊薩邀請她收工後一直去吃飯，二階堂富美肉眼可見的害羞，也希望能夠卡蘇萊薩合照。

2019年，二階堂富美與卡蘇萊薩在「嵐」的節目上再度同框，二階堂富美再度告白，稱卡蘇萊薩的臉完全就是他的菜，卡蘇萊薩還開玩笑的說「沒有想到這成為我們交往的契機」，當時被節目組吐槽「自作主張的交往宣言」，沒想到還真的交往甚至結婚。

