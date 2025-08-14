晴時多雲

娛樂 最新消息

許瑋甯當媽保密到家！ 兒子Ian出生滿月 親友收彌月才知情

許瑋甯與邱澤兩人超低調，今天親友收到彌月禮盒，才發現寶寶早已報到。（翻攝自臉書）許瑋甯與邱澤兩人超低調，今天親友收到彌月禮盒，才發現寶寶早已報到。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕許瑋甯今（14日）透過社群分享「小腳腳與大手手」的溫馨照，開心宣布已平安迎來寶寶。她從懷孕到產子一路維持低調作風，不過從分送給親友的彌月禮盒卡片可見，寶寶是男孩，取名「Ian」。

許瑋甯、邱澤發送兒子的彌月禮分享喜悅。（讀者提供）許瑋甯、邱澤發送兒子的彌月禮分享喜悅。（讀者提供）

據悉，許瑋甯的寶寶已出生一段時間，今天親友陸續收到彌月禮盒，才驚喜發現寶寶早已報到，低調程度令人驚訝。禮盒內附的謝卡，除了燙金印上寶寶的小腳丫，下方還寫著「IAN BABY 2025．夏」。以此推算，寶寶並非獅子座，而是巨蟹座。

許瑋甯、邱澤發送兒子的彌月禮分享喜悅。（讀者提供）許瑋甯、邱澤發送兒子的彌月禮分享喜悅。（讀者提供）

至於彌月禮盒的謝卡上則是寫：「ROY&ANN的IAN寶寶平安健康的誕生在這個世界上了。某個小小年紀就有自己想法的孩子，很愛笑，是個美食家，喜歡跟爸爸吃飯洗澡聽媽媽的故事睡覺。初次見面，以後也麻煩大家多多愛護照顧喔。」

