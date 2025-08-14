吉岡里帆浴衣打扮 現身《九龍大眾浪漫》試映會

吉岡里帆（左）與水上恒司現身《九龍城浪漫》納涼晚間試映會。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕電影《九龍城寨之圍城》去年上映後創下佳績，日本也開始大玩「城寨風」，女星吉岡里帆與水上恒司兩人今（14）現身日本漫畫改編的真人電影《九龍大眾浪漫》（九龍ジェネリックロマンス）電影試映會，兩人以浴衣打扮亮相，現場觀眾掀起大轟動，大讚吉岡里帆可愛極了。

水上恒司的打扮也很有男子氣慨。（翻攝自X）

預計本月29日在日本上映的《九龍大眾浪漫》，今晚舉行試映會，吉岡帆里和水上恒司也出席活動，在現場的戀愛問答環節，吉岡帆里對已婚男士的煩惱給出犀利的解答。

吉岡里帆今天穿著白底印有金魚圖案的浴衣，看起來非常可愛。（翻攝自X）

今晚的試映會名為「納涼！夕涼み試写会」（納涼！晚間試映會），吉岡里帆穿著印有紅色金魚圖案的白色浴衣登場，展現出一種屬於日本女性的透明感，驚艷全場。現場一位已婚男士提問：「想要讓妻子至死都愛著我，妻子一生都為我心動，該怎麼做？」吉岡里帆一針見血的回答：「不要忘記初次見面的悸動、一生都愛著妻子，為妻子心動，女人與心愛的人在一起，自然會產生與對方相同的感覺」，贏得現場好評。

水上恒司（右）蒙眼進行切西瓜儀式，吉岡里帆在一旁指示方向。（翻攝自X）

除此之外，現場也舉行了切西瓜儀式，祈求電影能夠成功。《九龍大眾浪漫》以充滿懷舊氣息的九龍城寨為背景，是個充滿浪漫與懸疑的愛情故事。

